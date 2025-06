Reprodução/Daily Mail Empresário de 59 anos foi morto por leoa





Um homem foi morto por um leão em um hotel de luxo no noroeste da Namíbia, depois de sair de sua barraca para usar o banheiro. A vítima foi identificada pela mídia local como o conhecido empresário Bernd Kebbel, de 59 anos, que estava acampando com sua esposa Coony, de 57 anos, e outros turistas no resort de tendas.

Informações de um jornal local, obtidas pelo Daily Mail , afirmam que ele não sabia que uma leoa faminta o estava perseguindo. De acordo com testemunhas, o filantropo descia uma escada de sua barraca no telhado, montada no topo de uma estrutura 4x4, quando o felino escondido no escuro o atacou.

Os gritos do homem acordaram as pessoas no acampamento, que correram para tentar ajudá-lo. Os presentes conseguiram afugentar a leoa antes que ela terminasse o ataque.

Apesar dos esforços, a polícia da Namíbia confirmou que "nada pôde ser feito". Segundo as autoridades, o ataque foi tão brutal e veloz que a vítima morreu na hora.

De acordo com o Daily Mail , Kebbel era um filantropo que apoiava a conservação da vida selvagem na Namíbia e já foi dono do Off-Road-Centre , que vendia acessórios para veículos de safári.

Leões da Namíbia

Reprodução Os leões da Namíbia são "extremamente fortes"





Uma especialista ouvida pelo jornal britânico disse que há apenas cerca de 60 leões do deserto nesta região de Kunane, onde o ataque aconteceu. Na área específica ao redor do acampamento Hoanib, acredita-se que há no máximo uma dúzia deles.

Os leões do deserto da Namíbia se adaptaram ao ambiente árido para se tornarem caçadores noturnos extremamente hábeis, uma vez que não há abrigo para eles durante o dia.

Pesando 170 kg, as leoas do deserto podem correr a até 80 km/h e medir dois metros de comprimento, sem contar a cauda. Suas mandíbulas poderosas têm dentes de até dez centímetros de comprimento.

"Eles são rápidos, velozes e extremamente fortes, e não têm muitas oportunidades de caçar, então podem ficar com muita fome — fome suficiente para arriscar atacar um humano temido", disse a especialista ao Daily Mail .





Empresário filantropo

Bernd Kebbel, um empresário e filantropo bem-sucedido, era conhecido por fazer doações frequentes para os cuidados com os leões. Um dos animais até chegou a receber seu nome, em homenagem.

Este foi o segundo ataque mortal de leão na África em menos de seis semanas. Em abril, um leão matou uma menina de 14 anos nos arredores da capital do Quênia, em um rancho ao sul do Parque Nacional de Nairóbi.