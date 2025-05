Reprodução Instagram Filhote de girafa nasce no Zoológico de São Paulo





O Zoológico de São Paulo celebra a chegada de um novo morador: um filhote de girafa macho, nascido na quinta-feira (29). Filho do casal Mel e Palito, que vivem no parque desde 2007, o bebê veio ao mundo com impressionantes 1,85 metro de altura, após uma gestação de aproximadamente 14 meses e um parto que durou cerca de três horas.

A escolha do nome do filhote foi feita por meio de votação nas redes sociais do zoológico, onde o público pôde participar ativamente. Com 7.066 votos, o nome "Girafales" foi o escolhido, representando 26% da preferência popular.





Desde o nascimento, Girafales permanece em uma área especial ao lado da mãe, equipada com controle de temperatura e camas de feno, garantindo o conforto e bem-estar de ambos . Nos dias mais frios, eles ficam no abrigo, mas, com sorte, visitantes podem vê-los durante as manhãs ensolaradas.





Este é o 24º nascimento de girafa no Zoológico de São Paulo, que tem tradição na reprodução da espécie desde 1977 . As girafas são os animais terrestres mais altos do mundo, com machos atingindo até 5,3 metros de altura. Apesar do longo pescoço, possuem apenas sete vértebras cervicais, assim como os humanos.

O Zoológico de São Paulo está localizado na Avenida Miguel Estéfano, 4.241, no bairro Água Funda, e funciona de terça a domingo, das 9h às 17h. Durante o mês de julho, também abre às segundas-feiras com uma programação especial de férias.