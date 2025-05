Reprodução TikTok Vídeo mostra mulher atacada por bando de tartarugas marinhas durante nado





Um vídeo para lá de engraçado tem gerado muitas risadas nas redes sociais. Amarachi, estava turistando em um arquipélago da Tanzânia quando, ao entrar em uma parte rasa do mar, foi surpreendida por um bando de tartarugas marinhas que, curiosas, se aproximaram e começaram a abocanhar o corpo da moça, que ficou desesperada e com medo.

O registro foi compartilhado pela própria turista e, até o momento, conta com mais de 4 milhões de visualizações no TikTok. As pessoas foram à loucura com a reação da moça.

"eu to morrendo de rir mas se fosse cmg eu estava em desespero kkkkkkkkk", disse uma internauta.

"A mulher rindo e filmando bem tranquila enquanto a outra la embaixo desesperada, eu faria igual kkkkkkkkkkkk", comentou outra pessoa.





O momento engraçado aconteceu em Zanzibar, um arquipélago da Tanzânia na costa da África Oriental. Lá, é comum encontrar tartarugas marinhas como as que atacaram Amarachi e outros animais marinhos e silvestres.

Confira abaixo o momento do "ataque":