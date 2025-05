REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Linha 1-Azul do metrô de SP

Os trens da Linha 1-Azul e da Linha 3-Vermelha do metrô de São Paulo circularam com velocidade reduzida na manhã desta quinta-feira (29).

Ao Portal iG, o metrô informou que a lentidão foi causada por uma falha no sistema de sinalização próximo da estação Ana Rosa, mas que a situação já foi normalizada por volta das 8h52 (veja a nota mais recente abaixo).

O problema começou em pleno horário de pico, por volta das 6h30, e afetou também as Linhas 2-Verde e 3-Vermelha, que operaram com velocidade reduzida e trens mais cheios do que o normal.

Com a falha, muitos trabalhadores ficaram presos nas plataformas lotadas. Segundo o Metrô, para garantir a segurança dos passageiros, foi necessário adotar o controle de fluxo nas estações da Linha Azul, além de reduzir a velocidade dos trens na Linha Vermelha.

"O Metrô trabalha para normalizar a circulação dos trens e pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados", informou a companhia em nota.





Nota de normalização do metrô



O Metrô pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados na manhã desta quinta-feira (29), em função de uma ocorrência operacional na Linha 1-Azul, que causou reflexos nas linhas 2-Verde e 3-Vermelha.

O problema teve início às 6h30, decorrente de uma falha de sinalização na região da estação Ana Rosa, impedindo que os trens circulassem em modo automático no trecho entre as estações Paraíso e Santa Cruz. Por medida de segurança, as composições circularam neste trecho em modo manual, sob monitoramento integral do Centro de Controle Operacional (CCO)

Às 8h52, o sistema foi restabelecido e os trens passaram a circular sem restrições.

Os passageiros foram informados sobre esta ocorrência pelo sistema de som dos trens e das estações e pelos canais oficiais do Metrô.