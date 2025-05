Reprodução/redes sociais Policial agride com cassetete e chuta homem no chão





Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem sendo brutalmente agredido por três agentes da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) com chutes e golpes de cassetete, durante uma abordagem na rua na madrugada deste domingo (18). O caso aconteceu em São Pedro de Nova Friburgo, no Jardim das Imbuias, zona sul paulistana.

Nas imagens, é possível observar a vítima das agressões caída no chão e cercado por três policiais. Um dos agentes aplica chutes e golpes de cassetete contínuos, enquanto o homem está encolhido no chão sem esboçar reação. Confira:





É possível ver também que outro PM participa ativamente das agressões, enquanto o terceiro policial assiste à cena com uma arma na mão. Durante todo o ataque, o homem grita desesperadamente de dor.

Polícia Militar investiga o caso

A polícia informou ao Portal iG que os agentes justificaram a ação ao constatar que o homem estava na posse de uma motocicleta roubada. Após as agressões registradas no vídeo, o homem foi preso e encaminhado ao 101° Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como receptação de veículo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização/apreensão de veículo.

A Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar os fatos. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, em nota enviada ao iG, pontuou que a abordagem não condiz com as diretrizes da Polícia Militar, e reiterou que “desvios de conduta ou excessos não são tolerados pela PM, que pune com rigor os agentes que não cumprem os protocolos da Corporação”. Os policiais envolvidos nas agressões foram identificados e afastados de suas funções.





Confira a nota da SSP na íntegra:

"A abordagem não condiz com as diretrizes da Polícia Militar. Os agentes envolvidos foram identificados e imediatamente afastados. A PM instaurou um Inquérito Policial Militar para analisar o caso. Desvios de conduta ou excessos não são tolerados pela PM, que pune com rigor os agentes que não cumprem os protocolos da Corporação.

Na ocasião, os agentes realizaram uma abordagem após constatar que o homem estava com uma motocicleta roubada no Jardim das Imbuias, zona sul da capital, no último domingo (18). O homem foi preso e encaminhado ao 101° DP, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como receptação de veículo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização/apreensão de veículo."