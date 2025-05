Reprodução/X Aeronave precisou fazer pouso de emergência no gramado





Um avião de acrobacia que se apresentava no Museu Aeroespacial, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, precisou fazer um pouso de emergência neste domingo (18), após colidir com uma ave durante o voo.

Espectadores que acompanhavam o evento registraram o momento em que a aeronave aterrissa no gramado e é arrastado por alguns metros. O caso aconteceu no Campo dos Afonsos, na região de Realengo, durante comemoração do Dia Internacional dos Museus. Assista ao momento da queda:

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave RV-8 esteve envolvida na ocorrência registrada às 12h05. Não houve feridos, e os danos foram apenas materiais. Segundo O Dia, o piloto da aeronave era o Tenente-Coronel Arnaldo Ferrari Carneiro, conhecido como Comandante Ferrari.

O experiente piloto é uma das principais referências em acrobacias aéreas no Brasil e costuma ser destaque em eventos públicos com manobras de alto nível técnico, como as realizadas no próprio Museu Aeroespacial.

Ferrari foi presidente da Associação Brasileira de Acrobacia Aérea por oito anos e atualmente integra o Conselho Fiscal do Comitê Brasileiro de Aviação Internacional, ligado à Federação Internacional de Aviação Civil.





Museu Aeroespacial

O Museu Aeroespacial (MUSAL) é o maior e mais importante museu de aviação do Brasil, localizado na Zona Oeste carioca. O local possui um acervo que inclui cerca de 80 aeronaves históricas, como uma réplica fiel do 14-Bis de Santos Dumont, além de motores, armas, documentos, fotografias e objetos relacionados à história da aviação brasileira.

O museu conta com doze salas de exposições temáticas, abordando temas como a participação da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial, a história da Esquadrilha da Fumaça, a contribuição das mulheres na aviação e a trajetória de Santos Dumont.