Reprodução/redes sociais Bombeiros atende criança durante operação da PM em SP

Uma criança desmaiou na manhã desta terça-feira (13) durante uma operação da Polícia Militar na Favela do Moinho, localizada na região central de São Paulo.

De acordo com, o desmaio teria sido provocado pelalançado pelosdurante a ação.

A criança foi atendida no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Em nota ao, a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo (SSP), não informou o estado de saúde do menino.

A secretaria ainda informou que a operação foi em razão de um apoio aos colaboradores da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) que atuam na comunidade ( Veja a nota completa abaixo).



Veja a nota da SSP

A Polícia Militar atua na Favela do Moinho, na região central de São Paulo, desde a manhã desta terça-feira (13), para dar apoio aos colaboradores da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) que atuam na comunidade. A presença policial tem como objetivo garantir a segurança dos presentes na região. Policiais militares detiveram um homem que arremessou objetos contra a equipe. Ele foi conduzido ao 2º DP onde o caso está sendo registrado. A ação policial na comunidade está em andamento.