Reprodução/SSP Alianças roubadas estão sob posse da Polícia Civil

A Polícia Civil de São Paulo realiza uma ação para localizar vítimas de ladrões de alianças na cidade. A operação busca devolver os bens apreendidos durante a operação Ouro Reverso aos proprietários (veja fotos detalhadas dos anéis mais abaixo).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) está com 12 joias apreendidas.

Ainda conforme a SSP, o processo de reconhecimento das joias é essencial para a polícia atestar a origem ilícita dos objetos e seguir com as investigações.

“Quando a vítima vem à delegacia e faz o reconhecimento do material, ela descarta a hipótese de que aquelas alianças podem ter sido usadas apenas como moeda de troca. Com a comprovação do roubo, conseguimos provar que nas lojas onde eram feitas a venda do ouro era praticado o crime de receptação qualificada”, diz o delegado Fernando David.



Como é o processo de devolução:

Para reaver o item, a vítima deve comparecer pessoalmente à sede do Deic e indicar o bem subtraído. Durante o atendimento, ela deverá apresentar informações que comprovem a posse da aliança, como fotos, documentos ou o boletim de ocorrência.

Após o reconhecimento, o objeto passará por perícia. Se confirmada a procedência, a aliança será devolvida ao legítimo proprietário.

O atendimento é feito na sede do Deic, localizada na Avenida Zaki Narchi, 152 – Carandiru, na zona norte de São Paulo.

Veja fotos das alianças:





Operação Ouro Reverso

Uma ação coordenada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), resultou na recuperação de 16 alianças e na apreensão de cerca de R$ 2,7 milhões em ouro e joias, além de R$ 157 mil em dinheiro vivo. A operação foi realizada na quarta-feira (7), em estabelecimentos comerciais localizados no centro de São Paulo.

Segundo a SSP, os agentes do Deic prenderam o principal negociador de ouro e joias furtadas e roubadas do grupo criminoso, liderado pela ‘mainha do crime’, detida em fevereiro deste ano. O suspeito estava em Ferraz de Vasconcelos, em posse de R$ 80 mil.

"Ela é apontada como financiadora de crimes de roubos e líder da quadrilha que comete assaltos com uso de motocicletas na cidade", diz a secretaria.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e recuperar mais itens subtraídos.