Reprodução/PMERJ Homem é preso após furtar dez peças de picanha em mercado





Policiais do 12º BPM de Niterói prenderam, na tarde do último domingo (11), um homem de 56 anos acusado de furtar 10 peças de picanha de um supermercado localizado na Rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima feita pelo número 190. Ao chegarem ao local, os agentes conversaram com um funcionário do mercado, que relatou ter flagrado o furto, avaliado em R$ 1.194,79, por meio das câmeras de segurança.

O suspeito foi detido já fora do estabelecimento. Em depoimento, alegou não ter condições financeiras para pagar pela carne. Apesar da justificativa, ele foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde acabou autuado em flagrante por furto e permaneceu preso. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com a Polícia Militar, o homem já tinha passagens anteriores por furto, injúria e tráfico de drogas.