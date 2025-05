Reprodução A freira brasileira Aline Pereira Ghammachi

A história da brasileira Aline Pereira Ghammachi, de 41 anos, viralizou na última semana. Ela, que ficou conhecida como a "freira bonita e jovem demais", foi demitida do cargo de madre-abadessa do Mosteiro San Giacomo di Vegli, na Itália, após ser denunciada anonimamente por maus-tratos.

A religiosa nega as acusações e diz ser vítima de uma perseguição. À imprensa internacional, ela relatou que foi denunciada pela primeira vez em 2023, quando uma carta anônima enviada ao papa Francisco dizia que ela "destratava e manipulava as irmãs do mosteiro" e "ocultava o orçamento do local". O caso foi arquivado por falta de provas.

Meses depois, o caso foi reaberto, segundo a freira, a pedido do frei Mauro Giuseppe Lepori. De acordo com Aline, o abade-chefe da ordem que dirige o mosteiro teria dito várias vezes que ela era "bonita e jovem demais" para ser abadessa, ou mesmo para ser freira. "Falava em tom de piada, rindo, mas me expôs ao ridículo", contou a freira.

Em 2024, uma pessoa foi enviada ao mosteiro pelo Vaticano e avaliou que Aline era "uma pessoa desequilibrada e que as irmãs teriam medo dela". Cerca de um ano depois, ela foi destituída do cargo, que seria ocupado por uma madre-abadessa de 81 anos.

A nova líder assumiu o cargo no dia 21 de abril, o mesmo da morte de Francisco. Segundo Aline, ela disse que estava lá em nome do pontífice. "Isso aconteceu num dia de luto para a Igreja, e num dia em que nós não poderíamos recorrer a ninguém. Chega essa comissária e se diz representante de uma pessoa que não existe mais", disse a freira.

Busca por justiça

Aline deixou o mosteiro no dia 28 de abril. Com ela, mais 11 freiras fugiram o monastério em protesto. “Saímos e fomos para um lugar seguro e protegido. Alguns de nós fomos à polícia para não criar alarmes e para que eles não viessem nos procurar”, relatou uma das religiosas ao jornal italiano Leggo.

"Foi inaugurado um tratamento medieval, um clima de calúnias e acusações infundadas contra a irmã Aline que, por sua vez, é uma pessoa muito séria e escrupulosa e que nos últimos anos se tornou o ponto de referência para a comunidade", teria dito a freira Maria Paola Dal Zotto ao jornal Gazzettino.

Após sua expulsão, Aline se hospedou na casa de familiares em Milão e foi ao Vaticano para assistir à eleição do papa Leão XIV. Agora, ela luta por justiça. "Estamos até recorrendo no Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica. Por que aconteceu? Porque eu sou mulher, porque eu sou jovem e porque, principalmente nesse contexto, sou brasileira", alega.

Amapaense salvou mosteiro em crise

Reprodução História da brasileira Aline Pereira Ghammachi pode virar filme

Natural do Amapá, Aline é formada em administração de empresas e dedicou quase toda sua vida à religião. Em 2018, ela se tornou a mais jovem madre-abadessa da Itália, quando tinha apenas 33 anos.

A brasileira foi enviada para um mosteiro à beira de uma crise econômica. Ao lado de pouco mais de 20 freiras e noviças, ela revolucionou a vida financeira do lugar: o monastério passou a se autossustentar e a oferecer apoio a mulheres vítimas de violência.

História de freira brasileira pode virar filme

A saída das 11 freiras foi o que despertou a imprensa italiana para o caso. Não demorou para que ele repercutisse no Brasil e, logo, ganhasse o mundo - inclusive chamando a atenção de roteiristas e produtores, como Rugerro de Virgiliis, que viu na história um potencial cinematográfico.



"Ao ler a história, todos ficamos muito tocados e queremos saber mais, se possível conhecê-la e ver se conseguimos encontrar uma maneira de fazer com que sua força interior enriqueça um projeto que estamos pensando há algum tempo. Uma história que tem como ponto de partida um mosteiro no norte da Itália e as escolhas de vida de uma jovem", disse o produtor ao jornal italiano Corriere del Veneto.

Ainda não se sabe se a brasileira vai topar o projeto. Mas o produtor reiterou que existe "um claro fascínio" da equipe pela trajetória da religiosa. "Esse ato de ruptura inspirou muitas pessoas, não somente as irmãs, a fazerem as coisas certas por amor à verdade", destacou o alemão.