Reprodução/redes sociais Fernanda Fazio (esq.) mandou matar a ex-mulher Fernanda Bonin (dir.) por ciúmes, segundo o DHPP





A Polícia Civil de São Paulo concluiu que a veterinária Fernanda Fazio, de 45 anos, encomendou a morte da ex-companheira Fernanda Bonin, professora de 42 anos, motivada por ciúmes. O corpo da vítima foi encontrado no dia 28 de abril em um terreno baldio na zona sul da capital paulista, com um cadarço envolto no pescoço, indicando sinais de estrangulamento.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que solicitou à Justiça a prisão da veterinária, além de outras duas pessoas que teriam executado o crime. Em nota enviada ao Portal iG, o DHPP informou que prendeu nesta quinta-feira (8) um suspeito de participação no crime.

Ele é o homem flagrado por uma câmera de segurança saindo do carro da vítima. Durante as apurações, os investigadores localizaram uma impressão digital parcial no veículo da vítima, que foi analisada e reconhecida. As identidades do suspeito preso e dos outros dois envolvidos não foram divulgadas.

Registro do crime

De acordo com um vídeo divulgado pela polícia, imagens de câmeras de segurança mostram duas pessoas caminhando em uma rua estreita às 21h24 do dia 27 de abril, dia em que a professora foi vista com vida pela última vez. Às 21h29, eles deixam um carro Hyundai Tucson estacionado na rua.

O corpo da professora foi localizado no dia seguinte em um local próximo. Em 3 de maio, a polícia encontrou o veículo, com uma faca e um celular sem chip no interior. Todo o material foi coletado para a perícia.

Relembre o caso

Reprodução via TV Globo Câmeras registraram a última vez que Bonin foi vista





Fernanda Reinecke Bonin era professora de matemática e lecionava na Beacon School, um colégio bilíngue da Vila Leopoldina, São Paulo.

Câmeras de segurança mostram que a professora havia saído sozinha de carro do prédio onde morava na Zona Oeste, no dia 27 por volta das 18h50 e não foi mais vista.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um casal abandona o carro da professora nas proximidades do Autódromo de Interlagos, na mesma noite.

Fernanda foi encontrada morta no dia 28, em uma área de mata a poucos quarteirões de onde estava seu veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela própria Fernanda Fazio, elas eram casadas há oito anos, tinham dois filhos, mas não moravam mais juntas há cerca de um ano.





Para a polícia, a veterinária contou que na tarde do dia 27 havia tido problemas na marcha do carro e,por isso, teria pedido ajuda a ex-mulher, que saiu de casa sozinha. Passados 30 minutos, ela não chegou ao local combinado.

A marcha do carro da veterinária voltou a engatar e ela foi até o condomínio da professora, mas o porteiro não soube dar informações se ela tinha saído ou não. No dia seguinte, como Bonin não apareceu no trabalho, a veterinária acionou a Polícia Militar e passou a procurá-la em hospitais.