Reprodução Heloysa foi morta estrangulada por um cabo USB. Gustavo (esq.), Benedito (dir.) e dois adolescentes são suspeitos





A Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) concluiu que o assassinato de Heloysa Maria Alencastro Souza, de 16 anos, no último dia 22 de abril, em Cuiabá (MT), teve motivação passional relacionada à mãe. As investigações foram concluídas por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFVA) nesta quarta-feira (7).

Ainda na quarta, o ex-servidor público Benedito Anunciação de Santana, de 40 anos, e seu filho, Gustavo Benedito Junior Lara de Santana, de 18 anos, foram indiciados pelo assassinato da jovem. Dois adolescentes de 16 e 17 anos, apreendidos por envolvimento no caso, vão responder por atos infracionais pelos mesmos crimes.

Abuso sexual descartado

Foi descartada a hipótese da adolescente ter sido abusada sexualmente por algum dos suspeitos. Segundo o delegado da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derfva), Marcos Sampaio, não houve correspondência entre o material genético encontrado na região íntima da vítima e o dos quatro investigados.

“Embora existam indícios de que houve algum ato libidinoso, não é possível afirmar que esses atos tenham sido cometidos pelos suspeitos. Fizemos a coleta de material genético da região e confrontamos com os perfis dos investigados. O resultado foi negativo”, explicou.

Anteriormente, a perícia havia indicado que Heloysa apresentava sinais de abuso sexual, além de diversos hematomas pelo corpo. No entanto, ainda não é possível afirmar quem cometeu o ato.

Sampaio relatou que o inquérito foi concluído com base nas informações coletadas dentro do prazo de 10 dias, mas que ainda faltam algumas perícias que serão anexadas conforme os resultados cheguem.

A vítima foi encontrada com múltiplas escoriações e roupas rasgadas.A morte foi causada por asfixia mecânica, segundo a PCMT, caso em que a interrupção do fluxo de ar para os pulmões foi causada por uma obstrução física. Heloysa teria sido enforcada com um cabo USB.

Entenda o caso

Reprodução Corpo de Heloysa foi encontrado em região de mata, em Cuiabá





Heloysa Maria foi morta na noite do dia 22 de abril, na capital mato-grossense. O corpo foi encontrado com as mãos e pés amarrados dentro de um poço, em uma região de mata, no Bairro Ribeirão do Lipa.

Benedito namorava com a mãe da adolescente desde janeiro deste ano, mas a relação seria muito conturbada, o que levou ao fim do relacionamento. A PCMT aponta que o homem não aceitou o término e por isso decidiu praticar o crime, simulando um roubo com para matar mãe e filha.

O suspeito foi até a casa da ex-namorada, acompanhado de Gustavo e dos outros dois adolescentes, que eram colegas de escola do filho. Heloysa foi assassinada dentro da casa, antes da chegada da mãe.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) apontou que a adolescente teve múltiplas lesões pelo corpo, mas a causa da morte foi asfixia por estrangulamento, com um cabo de celular (USB).





Após o crime, o padrasto saiu da casa da namorada para atender um chamado de trabalho. Segundo o delegado Guilherme Bertoli, titular da DERFVA, quando ele saiu da residência, ele já sabia que Heloysa estava morta.

A mãe da adolescente demorou a voltar para casa. Quando chegou, estava com uma amiga e um bebê. Ela não reconheceu Gustavo, que estava com rosto coberto. As duas mulheres foram levadas para um quarto e a mãe de Heloysa foi brutalmente espancada, enquanto a amiga foi poupada por estar com o bebê no colo.