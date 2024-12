Reprodução Dailymotion Metrô de São Paulo registrou longas filas nesta quarta

Passageiros da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo e da Linha 1-Azul enfrentaram estações lotadas na manhã desta quarta-feira (4) devido a uma falha no sistema de sinalização.

Segundo o Metrô, houve um problema no controle de movimentação dos trens da Linha 2-Verde. Por conta disso, por questões de segurança, "foi realizado controle de embarque nas estações da Linha 2-Verde e imposta restrição de velocidade na Linha 1-Azul também".

Os trens passaram a circular com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas desde as 6h38. Os trens também chegaram a ficar completamente parados nas estações.

Normalização parcial

Só às 8h o Metrô informou que uma equipe de manutenção resolveu o problema, e a circulação na Linha 2-Verde entrou em processo de normalização às 7h50, mas os reflexos ainda eram sentidos.

Em razão da falha, estações como a da Vila Prudente, na Zona Leste, que faz entroncamento com a Linha 15-Prata, estavam lotadas de passageiros.

Vários passageiros nem conseguiram chegar até as plataformas e desistiram para tentar pegar um táxi ou um carro de aplicativo fora das estações. No entanto, devido à alta demanda, os passageiros relataram que os preços das corridas estavam o dobro ou até o triplo da tarifa normal — isso quando conseguiam encontrar carros disponíveis.

Apoio solicitado e cancelado

O Metrô havia pedido apoio da SPTrans, que acionou, às 7h30, o sistema Paese com 40 ônibus articulados para atender da Vila Prudente à Vila Madalena. No entanto, após a normalização do sistema, o pedido de apoio foi cancelado.

Em nota, o Metrô pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos causados.

Problema na Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade

A Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade também apresentou problemas na manhã desta quinta-feira por cerca de meia hora, mas a circulação foi normalizada. Segundo a ViaMobilidade, houve uma falha na Estação Cidade Jardim, e os trens circularam com intervalos maiores entre as estações Cidade Jardim e Pinheiros.

