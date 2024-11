Reprodução / Redes Sociais Pessoas baleadas são socorridas em Aeroporto de Guarulhos





A Polícia Federal apreendeu o equivalente a R$ 1 milhão em joias da bagagem de Vinícius Gritzbach , empresário assassinato na sexta-feira (8) em tiroteio no aeroporto internacional de Guarulhos . Os objetos foram entregues por Maria Lúcia Helena Antunes , namorada da vítima.

De acordo com o UOL, o casal voltava de Alagoas, para onde Vinícius viajou para cobrar uma dívida. Tal débito foi pago com as joias. O pagamento incluiu pedras preciosas, colares, anéis, brincos, pulseiras e um relógio de luxo.

As joias estavam na bagagem do casal. Maria, após ver Vinícius ser morto por 10 tiros de fuzil, pegou a mala com as preciosidades e saiu apressadamente do aeroporto, escoltada por um policial militar.

Joias para dívida de vítima de PCC

Maria foi levada para interrogatório pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) na madrugada do sábado (9). Ela levou as joias e entregou para a polícia, que apreendeu os objetos.

Veja detalhes das joias apreendidas, que somavam cerca de R$ 1 milhão:

11 anéis prateados enfeitados com pedras preciosas;

Uma corrente prateada

Seis pulseiras verdes e douradas;

Dois colares prateados com pingentes;

Nove brincos enfeitados com pedras;

Argolas douradas;

Certificados de marcas como Bulgari, Cristovam Joalheria, Vivara e Cartier.





Entenda ataque em aeroporto de Guarulhos



