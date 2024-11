PMSP / Divulgação PM encontra fuzil usado para tiroteio em Guarulhos





Dois atiradores abriram fogo no aeroporto internacional de Guarulhos (SP) na tarde da sexta-feira (8). A polícia especula que foi um ataque mandado a Vinícius Gritzbach . Informações revelam que ele foi atingido por 10 tiros.

De acordo com relatos da Polícia Civil revelados neste sábado (9), uma dupla de atiradores munidos com um fuzil e uma pistola efetuaram ao menos 29 disparos e atingiram quatro pessoas, incluindo Vinicius.

Gritzbach recebeu 10 tiros em diversas áreas do corpo, incluindo quatro balas no braço direito, dois na cabeça, um nas costas, dois no tórax e um na perna esquerda.

Polícia encontra armas perto de aeroporto de Guarulhos

Polícia Civil / Divulgação Polícia Civil mostra fotos de mochilas cheias de munição

A polícia encontrou no sábado as armas usadas para o crime. De acordo com a Polícia Militar, durante a tarde foram apreendidas três mochilas com armamento pesado . As malas estavam na rua Guilherme Lino dos Santos, na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Guarulhos, a cerca de 7 km do aeroporto.

Nas mochilas eles encontraram:

Primeira mochila, encontrada primeiro: dois fuzis com três carregadores e uma pistola com um carregador;

Duas mochilas encontradas posteriormente: um fuzil com sete carregadores e dois emplacamentos.





Carro usado no crime

Além das armas, encontradas no sábado, a polícia encontrou no dia do crime um carro associado ao atentado.

O carro era um Gol preto e estava na Av. Otávio Braga de Mesquita, próxima ao aeroporto. Dentro, havia munições de fuzil e coletes a prova de balas.

PM garante uso da arma

Por ora, a polícia não submeteu as armas à perícia. Porém, Guilherme Derrite , secretário de Segurança Pública de São Paulo, afirmou no Twitter que são armamentos usados no crime:

"A Polícia Militar acaba de localizar as armas e carregadores utilizados no crime realizado ontem no aeroporto de Guarulhos. Não vamos permitir que situações como essa fiquem impunes no Estado de São Paulo.

Entenda ataque em aeroporto de Guarulhos

