Reprodução / Redes Sociais Pessoas baleadas são socorridas em Aeroporto de Guarulhos





Um tiroteio no aeroporto internacional de Guarulhos direcionado a Vinícius Gritzbach deixou outras três pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (8). Elas receberam socorro imediato e foram encaminhadas para o Hospital Geral de Guarulhos.

Os nomes da vítima não foram revelados pela polícia. Porém, o estado de saúde e tipos de ferimentos foram revelados. Conheça vítimas, ferimentos e estado de saúde

Vítima 1

Uma das pessoas atingidas é motorista de aplicativo. Ele recebeu um tiro de fuzil nas costas. Foi internado na UTI e segue lá.

Vítima 2

A segunda vítima é outro homem. Ele trabalhava no aeroporto como funcionário terceirizado e acabou com a mão baleada. Ele segue no hospital para observação.

Vítima 3

A terceira pessoa baleada no aeroporto de Guarulhos é uma mulher de 28 anos. Ela recebeu um tiro de raspão na barriga e, após breve tratamento, foi liberada do hospital.

Vítima 4

A única vítima identificada no ataque é Vinícius Gritzbach , alvo do tiroteio. Ele morreu na hora devido a tiros de fuzil.





Tiroteio no aeroporto de Guarulhos

O tiroteio no aeroporto de Guarulhos aconteceu na tarde da sexta-feira (8). A polícia afirma que a principal motivação foi o assassinato do empresário Vinícius Gritzbach , que tinha uma rixa com o PCC .

O empresário se envolveu com o PCC ao entrar em contato com o narcotraficante conhecido como Cara Preta . Vinicius começou a vender imóveis e investir em bitcoins para o integrante da facção.

O PCC acusou Vinicius de desviar dinheiro dos investimentos de Cara Preta . De acordo com suposições de investigações, o empresário não queria devolver o dinheiro e mandou matar o traficante, o que fez ele ser jurado de morte pelo PCC .

Ele também estava em delação premiada em investigações diversas que envolviam tanto o PCC quanto agentes da ordem pública.