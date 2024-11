g1 Santos Homem é preso por jogar mãe de janela de terceiro andar em SP





Um bombeiro foi preso em Santos, São Paulo, após supostamente empurrar a mãe idosa da janela de um prédio na noite da segunda-feira (4). A mulher caiu do terceiro andar e foi socorrida com vida e em estado grave. Ela bateu a cabeça e rompeu o baço.

De acordo com o g1, a mulher tem 76 anos e o filho tem 45. O incidente foi no Conjunto Habitacional Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o BNH, no bairro Aparecida. A queda foi de cerca de sete metros.

Internação de idosa

A Polícia Militar e o Samu atenderam a idosa. Ela foi socorrida e levada para o pronto-socorro da Santa Casa de Santos. Chegou lá consciente, mas confusa, e negava ter caído.

A mulher chegou na emergência e, depois, precisou ir para a UTI. Ela está intubada e o estado de saúde é considerado grave. Não há previsão para alta.





Filho empurra mãe?

O bombeiro, que também é ex-PM, estava do lado da mãe quando o socorro chegou. Ele disse que descia pela escada do prédio quando viu a mãe no chão, e correu para ela.

Para a polícia, disse que a mãe se jogou propositalmente, pois mencionara anteriormente estar deprimida e demonstrou tendências suicidas.

Aos vizinhos, pediu para que não chamassem o socorro, e disse que por ser bombeiro conseguiria cuidar do caso. Testemunhas relataram que não houve tentativa dele de socorrer a mãe.

Prisão

As mesmas testemunhas afirmaram que os dois brigavam constantemente. O homem foi acusado de gritar muito com a mãe, e os vizinhos sempre ouviam objetos quebrando durante as brigas.

O suspeito foi preso por tentativa de feminicídio pela Central de Polícia Judiciária de Santos. Ele está no Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista.