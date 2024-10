Reprodução via g1 Momento da briga foi registrado por um passageiro





Um vídeo mostra dois homens brigando dentro de um ônibus municipal de Santos , no litoral de São Paulo , no momento em que um idoso, que estava sendo agredido com socos, aplicou um 'mata-leão' no outro passageiro.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, filmou a briga a caminho do trabalho, quando o ônibus da linha 194 (Rádio Clube/Ferry Boat) parou em um ponto da Avenida Senador Dantas, no bairro Macuco, na segunda-feira (28). A entrevista e o registro foram obtidos pelo g1.





De acordo com o autor do registro, a briga aconteceu após o homem xingar o idoso enquanto o ônibus estava parado no sinal vermelho. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos (CET-Santos) informou que o homem estava em "aparente estado de embriaguez".

Confusão no ônibus

A testemunha acrescentou que, pouco depois de se desvencilhar do homem, o idoso desceu do coletivo e pegou um ônibus intermunicipal. A motorista que conduzia o veículo onde a briga aconteceu pediu para que o outro envolvido também saísse, ameaçando chamar a polícia. Ele permaneceu no local.

Ainda segundo a testemunha, diante da recusa do homem, a motorista desceu do coletivo e fez uma ligação telefônica enquanto os passageiros insistiam para que ele deixasse o ônibus.

“O pessoal ficou insistindo e insistindo, aí ele não aguentou a pressão, a persistência, e foi embora. A partir daí a motorista subiu no ônibus e seguiu viagem", contou a testemunha. Ela acrescentou ter percebido os passageiros "visualmente assustados" mesmo após a situação, na qual estavam presentes mulheres e crianças.





A pessoa que filmou a briga acrescentou que, antes mesmo da confusão começar, o passageiro mais novo dizia "coisas sem nexo" no ônibus. Em um trecho do percurso, quando a motorista parou em função da passagem de um caminhão de lixo, ele teria se levantado do assento para "implicar" com ela.

A Polícia Militar informou que "não foram localizados registros de ocorrência relacionados à natureza, data e endereço informados". A Polícia Civil também alegou não ter localizado registros com as características informadas até o momento da solicitação.