[email protected] (Estadão Conteúdo) Elize Matsunaga: Justiça arquiva inquérito que investigou uso de documento falso





Elize Matsunaga tem um novo namorado - e os amigos dele estão preocupados com o relacionamento dos dois. A mulher ficou conhecida por assassinar o então marido Marcos Kitano Matsunaga em 2022; o caso ficou conhecido como Caso Yoki .

De acordo com os amigos do novo namorado, Elize estaria apresentando um “comportamento possessivo” e teria feito ele se afastar dos amigos. As informações foram dadas ao Leo Dias.

Eles disseram, ainda, que Elize “não é uma pessoa fácil de lidar”. Depois de começar a namorar com ela, o homem desaparece por dias e só retorna quando brigam. Ele não vai mais em festas, também.

“Ela é possessiva com amigos e relacionamentos. Quando ela é amiga de alguém, ela quer a atenção da pessoa somente para ela, e tem sido assim com ele”, o amigo acrescentou.

Caso Yoki de Elize Matsunaga

O caso de assassinato de Marcos Kitano Matsunaga , herdeiro do grupo Yoki Alimentos, aconteceu em 2012. Elize, então esposa dele, cometeu assassinato com um tiro de .380 na cabeça e depois esquartejou o corpo.

Crime de Elize Matsunaga

Condenada pela morte do marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga , herdeiro do grupo Yoki Alimentos, Elize Matsunaga agora tenta a ressocialização como motorista em três aplicativos, na região de Franca, no interior de São Paulo. O brutal assassinato aconteceu em 2012.

A mulher foi condenada a quase 20 anos de prisão em julgamento. Porém, em 2019, o STJ reduziu a pena para 16 anos e 3 meses. Desde maio de 2022, Elize segue em liberdade condicional e trabalha como motorista de aplicativo.