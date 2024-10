Caio Barbieri Datafolha aponta redução na vantagem de Nunes sobre Boulos em SP





O Datafolha desta quinta-feira (24) indicou que a rejeição de Guilherme Boulos (PSOL) diminuiu - mas ele ainda tem mais da metade da população sem cogitar, de jeito nenhum, um voto nele para prefeitura de São Paulo .

De acordo com a pesquisa, Boulos é rejeitado por 55% dos eleitores ( era 56% na última semana ). Em contrapartida, angariou 35% de votos gerais.

Ricardo Nunes (MDB) teve uma queda no número de apoiadores - e crescimento de rejeição. As pessoas que não votariam nele “de jeito nenhum” agora são 37%, contra 35% na última semana.

Nunes segue, desde o começo das pesquisas para eleições em segundo turno, em vantagem em relação a Boulos . Embora esta tenha diminuído com o tempo, o atual prefeito ainda acumula 49% dos votos gerais.

A pesquisa divulgada hoje entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na capital paulista. O levantamento foi encomendado pela Folha de S. Paulo. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos, tendo um nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o SP-07600/2024.





Transferência de voto

Nunes teve vantagem, no segundo turno, entre os eleitores de Pablo Marçal (PRTB) no 1° turno: 74% migraram os votos para ele, e apenas 11% para Boulos - alta em relação aos 8% da semana passada. (O número de Nunes número chegou a ser 84%, mas seguiu em queda e semana passada foi 77%).

Boulos, por sua vez, arrecadou diversos votos de Tabata Amaral (PSB): 46% dos que votaram nela em primeiro turno escolherão Boulos agora (eram 52%), e 35% votarão em Nunes (eram 27%). Nesse cenário, a margem de erro é de 10 pontos percentuais para mais ou para menos.

Há, também, vieses maiores: 66% dos eleitores de Lula (PT) em 2022 votarão em Boulos, e 84% dos que votaram em Jair Bolsonaro (PL) vão de Nunes.

