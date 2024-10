Reprodução Brigada Militar Policiamento nas proximidades da casa do atirador em Novo Hamburgo (RS)

O atirador de Novo Hamburgo , na região metropolitana de Porto Alegre , que matou duas pessoas e feriou outras dez entre a noite de terça-feira (22) e manhã desta quarta-feira (23), deixou um agente baleado que suplicou por sua vida.

“Colega baleado chegou a chamar a equipe pelo rádio e pediu para socorrer ele: ‘pelo amor de Deus, não quero morrer'”, narrou o Guarda Civil Gilson Amaral à imprensa.



Entre os mortos estão o policial militar Everton Raniere Kirsch Junior e o pai do suspeito, que não teve o nome divulgado.

Os feridos são seis policias, a mãe, a irmã e a cunhada do criminoso.

Até o momento, sabe-se que a confusão iniciou quando a Brigada Militar foi acionada para a casa do indivíduo por suspeita de maus tratos com idosos.



Ele supostamente estaria deixando os pais em cárcere privado.

A ocorrência segue em andamento na manhã desta quarta-feira (23). Não há reféns na residência, mas o homem segue atirando em quem tentar se aproximar.

A matéria está em atualização*

