A taxa de mortes de pessoas negras pelas polícias Civil e Militar de São Paulo aumentou 83% de janeiro a agosto de 2024 em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados obtidos pelo Jornal Folha de São Paulo. Já a taxa de mortes de pessoas brancas subiu 59%. No total, 441 pessoas foram mortas pelas forças de segurança no estado nos primeiros oito meses deste ano, um aumento de 78% em relação aos 247 casos do ano passado.

Dentre os mortos, 283 eram identificados como negros (soma de pardos e pretos), enquanto 138 eram brancos, com 20 casos sem identificação de cor ou raça. Em 2023, o número de mortos negros foi de 154, e o de brancos, 87.



Os dados são parte de um levantamento realizado pelo Instituto Sou da Paz, com base em informações oficiais da Secretaria da Segurança Pública do estado, sob a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Com isso, cerca de 64% das mortes registradas neste ano foram de pessoas negras, em comparação com 31% de brancos.

"O que a gente vê é um retorno a uma letalidade policial que tem cor, tem endereço, tem gênero. Não é à toa que, em 2024, o percentual de vítimas negras de letalidade policial em serviço bateu o recorde dos últimos anos", disse à Folha de SP o coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz, Rafael Rocha.

"Se continuar nessa toada, nos próximos anos, a população negra vai ser o dobro de pessoas vitimadas do que a proporção dessas pessoas na população paulista, o que é muito triste".

As cidades de São Paulo e Santos foram as que mais contribuíram para o aumento das mortes. Na capital, o número de mortos por policiais em serviço saltou de 76 para 118, enquanto na região de Santos, o total subiu de 54 para 109. A área está sob operações que, juntas, resultaram em pelo menos 93 mortes.

"As polícias estão matando mais, mas essa morte está concentrada entre as pessoas pretas e pardas. Então, o que nos faz imaginar, e aí tem que olhar também para a localização dessas mortes, é que a polícia está sendo mais letal no geral e ainda mais letal nas periferias da cidade de São Paulo, na região metropolitana, do interior, sobretudo na região da Baixada Santista", acrescentou Rocha.

A diretora-executiva do Sou da Paz, Carolina Ricardo, aponta que esse crescimento na letalidade está ligado a uma descontinuação dos programas de controle do uso da força pela Polícia Militar.

"O que temos visto desde 2023, e que tem se agravado em 2024, é uma política de segurança pública que produz mais mortes. Ainda que não tenha havido novas operações como a Escudo e a Verão, a letalidade policial segue crescente no estado, mostrando que todo investimento feito na profissionalização do uso da força entre os anos de 2020 e 2022 foi abandonado", disse ela ao jornal.

A Secretaria da Segurança Pública afirma que as mortes resultam de reações de suspeitos às ações policiais e que todos os casos são rigorosamente investigados.

"Para reduzir a letalidade, a SSP-SP investe continuamente na capacitação do efetivo, aquisição de equipamentos de menor potencial ofensivo e em políticas públicas", disse a pasta em nota.

