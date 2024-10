Reprodução/Record Nunes e Boulos: 2º turno será no domingo (27)

Um levantamento da Paraná Pesquisas , divulgado nesta terça-feira (22), aponta que o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) , conta com 51,7% das intenções de voto no segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo.

A poucos dias da votação, o cenário é que o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem 39,6% das intenções de voto. O segundo turno está marcado para 27 de outubro.

Os dados da pesquisa são os seguintes:

Ricardo Nunes (MDB) – 51,7%

Guilherme Boulos (Psol) – 39,6%

Nenhum/brancos/nulos – 5,3%

Não sabem/não responderam – 3,4%

A pesquisa foi realizada entre 18 e 21 de outubro de 2024, com 1.500 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. O levantamento está registrado no TSE sob o nº SP-05509/2024 e custou R$ 15.000, pagos com recursos próprios.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.