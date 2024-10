Reprodução/Record Nunes e Boulos tiveram forte debate na Record

Na etapa final da campanha para o segundo turno da prefeitura de São Paulo , os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) se preparam para um último debate , marcado para a TV Globo, visto como essencial para convencer os eleitores indecisos . Além disso, Nunes terá almoço com Bolsonaro e Boulos encontra Alckmin na reta final da campanha na capital paulista.

Nunes espera contar com a presença de seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em um evento com empresários na capital. O encontro, agendado para a tarde desta terça-feira (22), será realizado em um restaurante no Morumbi e deve reunir cerca de 300 empresários, além de políticos aliados como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Este será o primeiro evento em que Bolsonaro se junta a Nunes, após uma postura mais distante durante o primeiro turno.

Por sua vez, Boulos está organizando um ato no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista, também nesta terça, com o tema "Agora é Boulos". Ele contará com a presença da vice de sua chapa, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), e está na expectativa da participação do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que deverá comparecer após um compromisso na cidade. A presença de Alckmin ainda não foi confirmada oficialmente, mas membros do PSB acreditam que ele marcará presença.

Recentemente, Boulos disse estar otimista quanto a uma possível virada nas intenções de voto, focando no discurso da "mudança". A última pesquisa Datafolha mostrou Nunes com 51% das intenções, enquanto Boulos aparece com 33%. Em busca de reverter esse cenário, o candidato do PSOL prometeu um "anúncio surpresa" nesta segunda-feira, descrevendo-o como "uma iniciativa nunca feita em uma eleição", sem revelar detalhes.

"Estou confiante de que conseguiremos a virada na reta final, que é o que o povo deseja. Conversando diretamente, percebo que as pessoas não precisam temer a mudança," declarou Boulos durante uma agenda em Guaianases, na Zona Leste.

Após um debate anterior, Boulos mencionou que "muita coisa vai vir à tona" até o dia 27, aludindo a denúncias e informações que acredita que virão à público, embora não tenha revelado mais detalhes sobre o assunto.

A participação do ex-presidente Lula na reta final da campanha permanece incerta. Os dois se encontraram recentemente e realizaram uma live juntos. Havia planos para caminhadas pela cidade, mas foram canceladas devido à chuva. Lula também havia sugerido uma nova transmissão ao vivo na sexta-feira, após seu retorno de viagem à Rússia, mas sua agenda agora está em dúvida após um acidente doméstico que o levou a cancelar compromissos internacionais.

Na próxima sexta-feira (25), ambos os candidatos estarão no debate da TV Globo, um momento considerado vital para se conectar com os eleitores antes do pleito de 27 de outubro. Este será o terceiro debate de Nunes, que já manifestou a intenção de reduzir a quantidade de eventos. O emedebista não compareceu a dois debates anteriores, enquanto Boulos desejava participar de cerca de nove discussões.

