Flipar ciclone extratropial

Um ciclone extratropical se formou no Oceano Atlântico e deve levar tempestades para a região Sul do Brasil nesta semana, de acordo com a MetSul Meteorologia. As primeiras manifestações do fenômeno devem ser sentidas a partir de quarta-feira (23), enquanto o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já sinaliza chuvas fortes para o Sudeste e partes do Centro-Oeste começando nesta segunda-feira (21).

Em várias áreas, as chuvas podem ultrapassar 100 mm em um único dia, acompanhadas de ventos que podem atingir até 100 km/h. Os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás, além de uma faixa do norte de São Paulo, estão entre os mais suscetíveis aos impactos climáticos.

O Inmet alerta sobre riscos potenciais, como interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O ciclone deve atingir seu pico entre quarta (23) e sexta-feira (25), com os ventos mais intensos previstos para a costa do Rio Grande do Sul. A quinta-feira (24) será especialmente severa, com possibilidade de temporais, relâmpagos, ventos fortes e granizo, com rajadas variando de 70 km/h a 90 km/h.

SP

Em São Paulo, os termômetros devem marcar entre 12°C e 19°C no início da semana, com condições meteorológicas semelhantes. Após a passagem de uma frente fria que trouxe chuvas para São Paulo no último fim de semana, o tempo apresenta melhora nesta segunda-feira (21), com o sol surgindo entre nuvens e temperaturas em elevação. No entanto, as chuvas isoladas devem voltar a ocorrer na Grande São Paulo ao longo da semana.

Conforme dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a temperatura mínima durante a madrugada deve ficar em torno de 16°C, enquanto a máxima pode atingir até 27°C. Ao longo do dia, a nebulosidade deve aumentar novamente, com possibilidade de chuvas isoladas à tarde em algumas regiões.

A previsão para terça-feira (22) indica um dia com sol e aumento nas temperaturas, que devem variar entre mínimas de 17°C e máximas próximas a 30°C. À tarde, o calor combinado à brisa marítima pode resultar em chuvas rápidas e isoladas.

Na quarta-feira (23), o cenário será de céu nublado, com chances de garoa durante o dia e chuvas à noite. Com o tempo úmido, as mínimas devem oscilar em torno de 19°C, enquanto as máximas ficarão em torno de 24°C.

A quinta-feira (24) trará novamente o sol entre as nuvens, elevando as temperaturas até cerca de 32°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No entanto, pancadas rápidas de chuva podem ocorrer ao longo do dia e à noite.

O mesmo padrão deve se repetir na sexta-feira (25) e no próximo fim de semana, com um leve resfriamento previsto. As máximas devem cair para 28°C na sexta, 24°C no sábado e 20°C no domingo, dia do segundo turno das eleições municipais, que promete chuvas pela manhã e sol à tarde.

Na Baixada Santista, o clima será semelhante ao da capital, com sol e nuvens, além de chuvas isoladas. As temperaturas máximas variam de 24°C a 30°C. No litoral norte, o céu será nublado, com máximas entre 20°C e 29°C em Ubatuba. No interior, o calor persiste, com chuvas durante a semana e temperaturas mínimas entre 21°C e 22°C, máximas de 27°C a 31°C em cidades como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Campinas.

Brasil

Na cidade do Rio de Janeiro, a segunda-feira (21) trará chuvas isoladas e temperaturas entre 21°C e 28°C. Essa tendência deve continuar nos dias seguintes, com um aumento nas pancadas de chuva e eventuais trovoadas na quinta.

Belo Horizonte verá chuvas isoladas no início da semana, com um cenário predominantemente chuvoso nos dias subsequentes, enquanto trovoadas devem retornar somente na quinta. Vitória também enfrentará um dia de chuvas isoladas, com temperaturas máximas variando de 24°C a 32°C.

Por fim, Porto Alegre começará a semana com céu nublado e sem chuvas, mas a partir de terça, as pancadas de chuva devem se intensificar, especialmente na quarta, com possíveis trovoadas. As capitais Florianópolis e Curitiba também estão se preparando para dias chuvosos nos próximos dias, segundo as previsões do Inmet.



