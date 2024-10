Marcello Casal Jr. / Ag. Brasil Estado de SP está com saldo positivo de empregos





O estado de São Paulo está com mais mais de 20 mil vagas de emprego disponíveis. Elas podem ser encontradas pelos interessados nos cerca de 230 Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) espalhados pelo estado.

De acordo com a coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de SP, Mariana Rodrigues , os PATs fornecem dois principais serviços: a intermediação de mão de obra, que é a conexão entre vagas disponíveis e trabalhadores desempregados em busca de oportunidades, e o atendimento de requerentes do seguro desemprego.

Além disso, há os serviços de orientação ao trabalhador, como no processo de emissão de carteira de trabalho e na conexão com cursos de qualificação profissional.

Diversas profissões

As 21 mil vagas disponíveis são para pelo menos 500 profissões. As com maior número são para auxiliares de logística, operadores de caixa, alimentadores de linha de produção e agentes de vendas de serviço.

Os interessados devem comparecer a uma das unidades do PAT com identidade, carteira de trabalho e comprovante de residência. O atendimento pode ser realizado pelo site ou presencialmente em uma unidade.

Na região de Campinas (SP), a disponibilidade é de 5.723 vagas em 17 municípios, com destaques para oportunidades de auxiliar de produção em Vinhedo (70 vagas), auxiliar de linha de produção em Valinhos (30 vagas) e ajudante de carga e descarga em Sumaré (77 vagas).

Em Sorocaba (SP), são 295 vagas abertas para diversas áreas, que podem ser encontradas pelos interessados no PAT Central e no PAT Móvel, sem a necessidade de agendamento.

Saldo positivo

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CADEG), entre janeiro e agosto deste ano, o saldo de empregos no estado é positivo.

De acordo com apuração feita pela TV Globo, entre as 17.595.190 contratações e as 15.868.701 demissões, a diferença positiva para as admissões é de mais de 1,7 milhão.





Como se preparar para entrevista de emprego?

Fernanda de Morais, Especialista em Posicionamento de Autoridade, compartilha sete dicas para se preparar para uma entrevista de emprego. Confira:

1. Estudar a empresa : Conhecer a missão, visão, valores, notícias na mídia e os últimos resultados divulgados pela empresa demonstra um cuidado especial e interesse em fazer parte do time;

: Conhecer a missão, visão, valores, notícias na mídia e os últimos resultados divulgados pela empresa demonstra um cuidado especial e interesse em fazer parte do time; 2. Estudar a vaga : Responder perguntas como "O que espera-se de um colaborador nessa posição?" e "Quais são as habilidades técnicas e comportamentais necessárias?" ajuda a alinhar suas competências com as expectativas da empresa;

: Responder perguntas como "O que espera-se de um colaborador nessa posição?" e "Quais são as habilidades técnicas e comportamentais necessárias?" ajuda a alinhar suas competências com as expectativas da empresa; 3. Criar uma lista de possíveis perguntas : Treinar respostas para perguntas comuns de entrevistas ajuda a aumentar a confiança na hora da entrevista;

: Treinar respostas para perguntas comuns de entrevistas ajuda a aumentar a confiança na hora da entrevista; 4. Saber apresentar sua história : Apresentar cases de sucesso e relacionar suas experiências pessoais e profissionais com a vaga mostra desenvoltura e capacidade de adaptação;

: Apresentar cases de sucesso e relacionar suas experiências pessoais e profissionais com a vaga mostra desenvoltura e capacidade de adaptação; 5. Vestimenta adequada : A escolha da roupa deve estar alinhada com a cultura da empresa. "Caso seja uma empresa mais casual, cuidado com os excessos como decotes e barba por fazer. Vestimenta com cores mais sóbrias são bem-vindas, pois correm menos chances de errar", recomenda Fernanda;

: A escolha da roupa deve estar alinhada com a cultura da empresa. "Caso seja uma empresa mais casual, cuidado com os excessos como decotes e barba por fazer. Vestimenta com cores mais sóbrias são bem-vindas, pois correm menos chances de errar", recomenda Fernanda; 6. Treinar a linguagem não-verbal : Olhar, postura corporal, tom de voz e gestos são detalhes que fazem diferença;

: Olhar, postura corporal, tom de voz e gestos são detalhes que fazem diferença; 7. Chegar com antecedência : Não chegar nem cedo demais nem próximo do horário agendado mostra pontualidade e respeito pelo tempo do entrevistador.





