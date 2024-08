Leonardo Almeida IBGE: Desemprego no Brasil atinge menor patamar desde 2014

O estado da Bahia, apresenta o maior avanço, diminuiu em 3% a taxa de desemprego apenas no último trimestre

Segundo dados divulgados pelo PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) em p esquisa feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o cenário do mercado de trabalho tem sido positivo para os brasileiros. A pesquisa revela que a taxa de desemprego chegou a 6,9%, o menor índice da série histórica (2014 – 2024). Outro dado revelado é que os trabalhadores estão ganhando um pouco mais, o rendimento real cresceu 12,4% em relação a 2022.

A queda no número de desempregados aconteceu em 15 dos 27 estados e manteve-se estável nas outras 12. O estado da Bahia registrou a maior queda nacional, no primeiro trimestre a taxa de desocupação era de 14%, no segundo trimestre ficou em 11%. A pesquisa também avaliou o número de pessoas em trabalhos informais, entre os menores índices estão Santa Catarina com (27%), Distrito Federal (29%) e São Paulo (31%).

“A queda da taxa de desocupação em nível nacional no segundo trimestre de 2024 também foi observada regionalmente, com 15 unidades da federal registrando queda significativa desse indicador, sendo os destaques Piauí e Bahia, onde a retração foi superior a dois pontos percentuais. Vale ressaltar que nos estados onde a queda não foi estatisticamente significativa, o panorama foi de estabilidade. Dessa forma, nenhum estado apresentou aumento da taxa de desocupação na comparação com o primeiro trimestre de 2024” . Conta Adriana Beringuy, coordenadora de Pesquisas por Amostras de Domicílios do IBGE

Para realizar a pesquisa, a população é dividida em grupos, como as pessoas que têm idade para trabalhar ou não têm idade para trabalhar. Porém, universitários, pessoas que cuidam do lar ou empreendedores que possuem o próprio negócio não são classificados como desempregados, já que exercem outras atividades.

Fonte: IBGE