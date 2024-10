Sabesp/Divulgação Falta da luz impactou o funcionamento das estações elevatórias e boosters da Sabesp

A falta de energia, que atingiu São Paulo na noite de sexta-feira (11), após um forte temporal, deixou cerca de 30 bairros da capital paulista e da região metropolitana sem água, conforme informou a Sabesp ( Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo ).

O apagão, causado pelo desligamento de várias linhas de alta tensão e subestações da Enel , impactou o funcionamento das estações elevatórias e boosters , equipamentos essenciais para o transporte de água para áreas mais elevadas.

Bairros afetados





O desabastecimento atinge as seguintes cidades da região metropolitana de São Paulo : São Bernardo do Campo , Mauá , Cotia e Cajamar .

Na capital, entre os bairros mais afetados estão: Capão Redondo, Americanópolis, Vila do Encontro, Grajaú, Parelheiros, Jardim Marilda, Vila Clara e Ipiranga. Já na região metropolitana, o Jardim Atalaia, em Cotia, e Jordanésia e Parque São Roberto, em Cajamar, também enfrentam problemas com a falta de água.

No ABC, Mauá é a cidade mais impactada, com bairros como Parque São Vicente, Zaíra, Vila Santa Rosa, Jardim Guapituba, entre outros, sem abastecimento. Em São Bernardo do Campo, o bairro Nova Petrópolis sofre com a escassez, e moradores de outros bairros, como Vila Gonçalves, também relatam interrupção no fornecimento de água.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !





Sabesp e Enel em diálogo





A Sabesp informou que está em contato constante com a Enel para que o serviço de energia seja restabelecido o mais rápido possível. A empresa de saneamento destacou que imóveis com caixas d'água dentro das normas do Decreto Estadual 12.342/78, que garantem pelo menos 24 horas de consumo, devem sentir menos os efeitos da falta de água.

No entanto, pediu que todos os moradores façam uso consciente da água armazenada até que a situação seja normalizada.

O presidente da Enel São Paulo , Guilherme Lencastre, afirmou nesse sábado (12) que a empresa ainda não tem previsão para a retomada completa do fornecimento de energia na Grande São Paulo, mas comunicou os moradores que o funcionamento do serviço deve voltar a normalidade até segunda-feira (14)

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .