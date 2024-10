Reprodução Guilherme Lencastre anunciou que a Enel está trazendo equipes adicionais de outros estados para acelerar os trabalhos de recuperação da rede elétrica

O presidente da Enel São Paulo , Guilherme Lencastre , afirmou neste sábado (12) que a empresa ainda não tem previsão para a retomada completa do fornecimento de energia na Grande São Paulo, mas comunicou os moradores que o funcionamento do serviço deve voltar a normalidade até segunda-feira (14).

A região foi severamente impactada pelo temporal que atingiu o estado na noite de sexta-feira (11), deixando mais de 1,45 milhão de clientes no escuro.

Durante uma coletiva de imprensa, Lencastre anunciou que a Enel está trazendo equipes adicionais de outros estados para acelerar os trabalhos de recuperação da rede elétrica.

“Na noite de ontem, acionamos imediatamente nosso plano de contingência, com 800 equipes ou 1.600 técnicos eletricistas em campo. Continuamos trabalhando para que até o final do dia tenhamos mais equipes atuando. Estamos trazendo equipes do Ceará e Rio de Janeiro”, informou.

Apesar do esforço para mobilizar mais profissionais, Lencastre não apresentou uma previsão concreta para o restabelecimento total da energia. Ele explicou que as áreas mais afetadas incluem as zonas Oeste e Sul da capital paulista, além de municípios como Taboão da Serra, São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema.

“Não é questão de não saber ou não informar, mas não quero criar uma expectativa que seja frustrada. Sabemos do transtorno causado e da nossa responsabilidade. Vamos trabalhar incansavelmente para reconectar todos os nossos clientes", declarou o presidente da Enel.





Prazo até segunda-feira





Embora Lencastre tenha evitado fornecer um prazo específico, muitos moradores de São Paulo receberam comunicados informando que o restabelecimento da energia pode ocorrer apenas na segunda-feira (14). Além disso, a empresa disponibilizou 500 geradores para hospitais e estabelecimentos essenciais, além de utilizar dois helicópteros para sobrevoar as linhas de transmissão e identificar problemas nas áreas de difícil acesso.

Em nota divulgada às 15h30, a Enel informou que, até as 15h, já havia restabelecido a energia para cerca de 650 mil clientes, mas que cerca de 1,45 milhão de consumidores ainda estavam sem luz. Isso representa cerca de 18% da base de clientes da distribuidora.

Os bairros da capital que ainda sofrem com a falta de energia incluem Santo Amaro, Jardim São Luís, Socorro, Pinheiros, Americanópolis, Vila Andrade, Jardim Vaz de Lima, Alto de Pinheiros, Jardim Martini e Jardim Mariane, com maior concentração de ocorrências na Zona Sul de São Paulo.

Ventos históricos



Lencastre atribuiu os transtornos à intensidade dos ventos que atingiram a Grande São Paulo, com rajadas de mais de 107,6 km/h. “Foi a maior ventania desde 1995. Cerca de 20% da nossa base de clientes foi afetada. Dos 8 milhões de clientes que atendemos, 1,6 milhão ainda está sem energia. Estamos também conversando com concessionárias vizinhas para acelerar o restabelecimento”, destacou.

Os trabalhos continuam de forma intensiva, com a expectativa de que o serviço seja completamente restabelecido o mais rápido possível, enquanto as equipes da Enel seguem em campo para reconstruir trechos danificados da rede elétrica.

20 horas sem luz





Mais de 20 horas depois do temporal, cidades da região metropolitana de São Paulo, no começo da noite desta sexta-feira (11), moradores dos municípios atingidos ainda relataram falta de luz.

Segundo a Enel, o temporal da noite desta sexta-feira ocorreu por volta das 19h30 e deixou mais de 2,1 milhões de endereços sem energia elétrica.

A empresa afirma que desde a sexta conseguiu religar a energia para 500 mil endereços.Um plano emergencial está em operação para restabelecer o quanto antes a luz para os outros clientes.

“De imediato, a companhia acionou um plano de emergência e cerca de 800 equipes (1,6 mil técnicos) estão em campo. Ao longo do dia, a empresa mobilizará cerca de 2.500 técnicos. Em alguns locais, trechos inteiros da rede foram danificados e será preciso reconstruir quilômetros de rede, trocar postes, transformadores e outros equipamentos”, disse a empresa em comunicado distribuído à imprensa na manhã desta sábado.

O usuários podem tentar entrar em contato com a Enel pelos seguintes canais recomendados pela empresa:

SMS: envie gratuitamente mensagem de texto do seu celular para o número 27373 com a palavra luz e o número da instalação que está sem energia. exemplo: luz 012345678.

Pelo aplicativo da Enel, site enel.com.br e whatsapp: (21) 99601-9608.

