A cidade de São Paulo sofre, desde a noite desta sexta-feira (11), com quedas de energia em várias regiões, como no centro e nas zonas oeste e sul, após forte chuva atingir a capital paulista. Uma pessoa morreu após queda de árvore no Campo Limpo, na zona sul. Em Bauru , no interior do estado, três pessoas e um cachorro morreram em razão da queda de um muro.

Há relatos de queda de energia no centro e nas zonas oeste, norte e sul, além de Osasco , na região metropolitana.

A Enel , distribuidora de energia elétrica em São Paulo, afirmou que acionou plano de emergência e reforçou as equipes em campo para restabelecer o serviço para clientes que tiveram o fornecimento impactado.

A concessionária informou que trechos inteiros da rede elétrica foram danificados em alguns pontos após a tempestade e as rajadas de vento. A companhia não informou o número de consumidores afetados.

Ainda de acordo com a Enel, as regiões oeste e sul do município foram as mais atingidas, além dos municípios de Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri. A empresa falou que orienta, para os clientes que estão sem energia, priorizarem os canais digitais para abrirem chamados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, durante a madrugada foram registradas ocorrências em razão do temporal: 14 por quedas de árvores e duas por desabamentos. O telhado de uma casa também caiu no Jardim São Luís, na zona sul, mas não deixou vítimas. Até a manhã deste sábado (12), diversas áreas da cidade ainda estavam sem energia elétrica.

Vítimas fatais

Duas pessoas morreram e uma ficou em estado grave em Cotia, na Grande São Paulo, depois que um muro caiu. Elas foram socorridas pelos bombeiros e levadas a um pronto-socorro da cidade. Um terceiro ferido, com escoriações, foi levado a outra unidade de saúde. Ainda conforme os bombeiros, há possibilidade de outras vítimas na ocorrência.





Um muro de blocos colapsou e deixou três pessoas e um cachorro mortos no bairro Samambaia, em Bauru, no interior paulista. As vítimas são uma mulher, uma criança, um idoso e o cão que passavam pelo local, conforme a Defesa Civil.

A chuva de forte intensidade, com rajada de vento, atingiu Bauru por volta das 18h de sexta (11). O quadro provocou a queda de ao menos quatro árvores e o colapso do muro. Por volta das 20h30 não chovia mais no município.

