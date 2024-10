Reprodução: Flipar O Dia de Nossa Senhora Aparecida é celebrado anualmente no dia 12 de outubro





Milhares de fiéis celebram neste sábado (12) o Dia de Nossa Senhora Aparecida , a Padroeira do Brasil, no Santuário Nacional de Aparecida , no interior de São Paulo . Nas últimas semanas, centenas de romeiros realizaram a peregrinação religiosa tradicional até a cidade onde está a imagem original da santa. Houve três acidentes fatais envolvendo os peregrinos .

O Santuário poderá abrigar até cerca de 35 mil pessoas por celebração em cada uma das seis missas que serão realizadas neste 12 de outubro. No ano passado, a Basílica de Aparecida recebeu, entre os dias 3 e 12 de outubro, mais de 330 mil visitantes.

Com movimento intenso de devotos desde o início da semana, o Santuário Nacional irá acolher os romeiros ao longo da madrugada. A programação começou com uma vigília de 0h às 4h30. A primeira missa estava prevista para às 6h.

Celebrações durante o dia todo

A principal celebração do dia será às 9h, presidida pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Nos últimos anos, o religioso fez sermões no 12 de outubro com críticas ao aborto e também pediu orações pela paz na Ucrânia e em Israel.

Ponto de intensa visitação dos peregrinos, a passagem pelo nicho que abriga a imagem de Nossa Senhora Aparecida está aberta desde a madrugada de sábado (12) para os fiéis, assim como a Capela das Velas .

A Sala das Promessas e a Basílica Histórica também já podem ser visitadas desde cedo pelos romeiros e devotos. O Santuário Nacional de Aparecida vai ficar aberto por 24 horas, até o domingo (13), em razão da Festa da Padroeira.

Neste ano, a Festa da Padroeira tem como tema "Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança", convidando os fiéis a viverem o Jubileu.

Programação

0h às 4h30 - Vigília Mariana

5h45 - Alvorada

6h - Missa

9h - Missa Solene

12h - Toque dos Sinos

12h - Missa das Crianças

14h - Missa

15h - Consagração Solene na Basílica Histórica

16h - Missa

18h - Missa de Encerramento





Após a Missa de Encerramento, haverá a Procissão Solene e um show pirotécnico.







Como acompanhar

Presencialmente, o Santuário Nacional de Aparecida pode abrigar até cerca de 35 mil pessoas para cada celebração. As missas também serão transmitidas ao vivo nas redes sociais do Santuário Nacional, no aplicativo Aparecida e no site da Basílica.

