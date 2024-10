Reprodução/TV Globo Teto de empresa desaba em Diadema, São Paulo





Ao menos uma pessoa morreu após o teto de uma empresa desabar na manhã desta segunda-feira (7) em Diadema , na Grande São Paulo . O desabamento ocorreu em uma empresa localizada na avenida Fábio Eduardo R. Esquivel . Até o momento, uma pessoa morreu, de acordo com a Defesa Civil de São Paulo.

Segundo o corpo de bombeiros, uma pessoa ficou presa sob escombros.

Não há informações sobre o número total de feridos. Mais de 20 bombeiros e sete viaturas atuam na ocorrência para localizar outras vítimas.





Técnicos da Prefeitura de Diadema estão no local para avaliar os demais riscos.

*Em atualização

