Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 11.10.23 Prédio do Palácio da Justiça, na Esplanada dos Ministérios em Brasília.

Neste domingo (6), dia de eleições municipais , as forças de segurança prenderam 104 eleitores e 14 candidatos por crimes eleitorais, conforme divulgado pelo Ministério da Justiça. Os estados com mais detenções foram o Rio de Janeiro e Roraima, com 25 prisões cada.

A maior parte das prisões no Rio ocorreram na noite de sábado (5), quando a Polícia Federal capturou um grupo em um imóvel utilizado por um candidato a prefeito para a compra de votos em Nilópolis. Na operação, foram apreendidos uma pistola e R$ 63 mil em espécie.

Dos 14 candidatos presos, cinco foram detidos na Paraíba, três em Mato Grosso do Sul, três no Paraná, um no Amazonas, um no Amapá e um em Roraima.

Os crimes mais comuns registrados incluem 341 casos de boca de urna, 115 de compra de votos e 175 de propaganda irregular. Somente neste domingo, foram apreendidos R$ 9.305.994, com a maior parte, R$ 6.137.460, confiscada no Pará.

Entre as operações, um candidato a vereador foi preso armado em Roraima, onde a PF apreendeu R$ 80 mil, armas e documentos relacionados a eleitores. Outra candidata a vereadora também foi detida na mesma região, com apreensão de R$ 7.400, armas e materiais de campanha.

A Polícia Federal também realizou operações em uma aldeia indígena no Amapá para garantir os direitos eleitorais dos povos originários. Em investigação no Ceará, mandados de busca e apreensão foram cumpridos após a apreensão de R$ 150 mil e a prisão de dois homens por lavagem de dinheiro.

Em Manaus, a PM encontrou dinheiro e cestas básicas em blitz com parentes de uma candidata a vereadora, além de documentos que indicavam distribuição irregular de materiais. Em Rondonópolis (MT), a PF flagrou a distribuição de "santinhos" nas proximidades de colégios eleitorais.

