Reprodução/TRE-RN Eleitores devem digitar primeiro o número escolhido para vereador e, depois, para prefeito

Neste domingo (6), 155.912.680 brasileiros estão aptos a votar nas eleições municipais , de acordo com o Tribunal Superior Eleitora l (TSE). O número é 5,4% maior que o registrado nas eleições de 2020. O pleito acontece simultaneamente em 5.569 municípios, a fim de eleger prefeitos e vereadores.



O voto é obrigatório para todos os cidadãos alfabetizados que tenham entre 18 e 69 anos. Para pessoas entre 16 e 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos, a votação é facultativa.

Neste domingo, os eleitores podem votar entre 8h e 17h, sempre tendo como referência o horário de Brasília.

Para exercer o direito ao voto, é necessário comparecer ao local de votação com e-Título ou um documento com foto - algumas opções, segundo o TSE, são carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho e CNH. O título de eleitor não é obrigatório durante a votação.

O local de votação pode ser consultado tanto no e-Título quanto no site do TSE. Veja aqui o passo a passo.

Ordem na urna

Neste domingo, os eleitores votam primeiro para o cargo de vereador, digitando os cinco números do candidato escolhido. Caso prefira votar na legenda, basta digitar os dois números do partido.

Depois de confirmado, os eleitores devem registrar seu voto para o cargo de prefeito, digitando os dois números do candidato escolhido.

Números que não estão registrados são considerados voto nulo. O eleitor ainda tem a possibilidade de votar em branco. "Os votos em branco e os nulos servem apenas para fins estatísticos, ou seja, não são computados como votos válidos e, por isso, não alteram o resultado da eleição", afirma o TSE.

Brasileiros no exterior

Cidadãos que têm domicílio eleitoral no exterior votam apenas nas eleições para presidente da República. Neste ano, como as eleições são municipais, não existe voto em trânsito. Nesse caso, portanto, não é necessário justificar a ausência na votação.

Quem mora no Distrito Federal e em Fernando de Noronha também não vota neste domingo.

Segundo turno

Apenas 103 cidades brasileiras estão aptas a terem um segundo turno, caso nenhum candidato à prefeitura alcance a maioria absoluta dos votos válidos. Isso acontece porque, para ter segundo turno, um município precisa ter ao menos 200 mil eleitores.

Caso haja necessidade de um segundo turno, o pleito acontecerá no dia 27 de outubro.

Esta é a primeira vez que todas as capitais estão aptas a terem segundo turno nas eleições municipais. Isso porque Palmas (TO) ultrapassou a cota mínima, e tem atualmente mais de 209 mil eleitores.



De 2020 para cá, outras oito cidades também ultrapassaram a marca de 200 mil eleitores: Camaçari (BA), Imperatriz (MA), Parauapebas (PA), Foz do Iguaçu (PR), São José dos Pinhais (PR), Magé (RJ), Embu das Artes (SP) e Sumaré (SP).

Por outro lado, um município viu o número de eleitores cair de 213 mil em 2020 para 198 mil em 2024. Trata-se de Governador Valadares (MG), que não tem mais a opção de enfrentar um segundo turno.

Juntas, as 103 cidades que podem disputar um segundo turno têm 60,5 milhões de eleitores, segundo o TSE - o equivalente a 38,8% do eleitorado brasileiro.

São Paulo é o estado com maior número de municípios com possibilidade de segundo turno (30), seguido por Rio de Janeiro (11) e Minas Gerais (8).

