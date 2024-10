Reprodução Marçal, Boulos e Nunes têm chances de irem a um segundo turno

A eleição para Prefeitura de São Paulo segue acirrada, em um empate técnico entre os candidatos Pablo Marçal (PRTB), Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) , de acordo com uma pesquisa realizada pelo Real Time Big Data e divulgada pela Record nesta sexta-feira (4).

Marçal lidera com 27% das intenções de voto, seguido por Boulos, com 26%, e Nunes, com 24%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Na sequência, Tabata Amaral (PSB) aparece com 12% das intenções. Já José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) têm 3% cada. Os votos em branco e nulos somam 3%, enquanto 2% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Candidatos como Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) não alcançaram 1% nas intenções de voto.

O levantamento ouviu 1.000 eleitores entre os dias 2 e 3 de outubro. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-02479/2024.

Primeiro turno

Pablo Marçal (PRTB): 27%

Guilherme Boulos (PSOL): 26%

Ricardo Nunes (MDB): 24%

Tabata Amaral (PSB): 12%

José Luiz Datena (PSDB): 3%

Marina Helena (Novo): 3%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Bebeto Haddad (DC): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

Branco/Nulo: 3%

Não souberam/Não responderam: 2%





Segundo turno

O instituto também analisou três possíveis cenários para um segundo turno entre os principais candidatos. Veja os resultados a seguir:

Cenário 1 – Marçal x Boulos:

Guilherme Boulos (PSOL): 41%

Pablo Marçal (PRTB): 40%

Branco/Nulo: 11%

Não souberam/Não responderam: 8%

Cenário 2 – Marçal x Nunes:

Ricardo Nunes (MDB): 43%

Pablo Marçal (PRTB): 35%

Branco/Nulo: 11%

Não souberam/Não responderam: 11%

Cenário 3 – Boulos x Nunes:

Ricardo Nunes (MDB): 48%

Guilherme Boulos (PSOL): 36%

Branco/Nulo: 8%

Não souberam/Não responderam: 8%

