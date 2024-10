Reprodução: Flipar Com uma população estimada em pouco mais de 311 mil habitantes, Guarujá é conhecida por suas praias que atraem turistas de todo o país, como a Praia da Enseada, a mais extensa do município, com 8 km de comprimento.

Uma mulher de 41 anos matou o companheiro após um churrasco em sua casa no Guarujá , litoral de São Paulo, durante uma discussão por ciúmes. Em depoimento à polícia, ela relatou que o perfurou no tórax com uma grelha ao reagir a um ataque com faca. O caso foi registrado no DP Sede da cidade, sendo investigado como tentativa de feminicídio, homicídio e legítima defesa.

Segundo o portal "G1", a confusão começou na madrugada de segunda-feira (30), por volta das 3h, após a saída de dois amigos do casal. Ambos haviam ingerido bebida alcoólica e a discussão rapidamente se intensificou. A mulher contou ter recebido um soco no queixo, momento em que o companheiro pegou uma faca e partiu em sua direção.

Como reação, ela afirmou que pegou a grelha da churrasqueira e a empurrou contra o peito do homem, que acabou se ferindo gravemente. Após o ocorrido, ela acionou a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os policiais chegaram, encontraram o homem deitado no chão com uma faca em mãos, sendo atestado o óbito no local devido ao ferimento no tórax.

A mulher foi levada ao Posto de Atendimento Médico (PAM) da Rodoviária, onde não foram constatadas lesões em seu corpo. Em seu depoimento, ela relatou que estava com o homem há seis meses e que ele tinha um histórico de agressividade, já tendo a agredido anteriormente.

Os policiais descobriram que o homem já havia sido indiciado duas vezes por homicídio tentado, com um histórico de ameaças a mulheres. O caso foi apresentado ao delegado de plantão, que concluiu que a mulher agiu em legítima defesa.

Ao g1, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que a Polícia Civil investiga a ocorrência, registrada como tentativa de feminicídio, homicídio e legítima defesa na Delegacia de Guarujá.

