Montagem iG / Imagens: Governo do Estado de São Paulo / Pablo Valadares/Câmara dos Deputados / Reprodução: TV Brasil Central Nunes venceria Boulos no segundo turno, segundo projeção do Datafolha. Marçal ficaria em terceiro.

A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (19) mostra que Ricardo Nunes (MDB) obtém vantagem na simulação de segundo turno sobre Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB), seus dois principais adversários.

Nunes e Boulos se encontram tecnicamente empatados no primeiro turno mas, em segundo momento, o atual prefeito tem 52% das intenções de votos, contra 37% do psolista. Na última semana, o cenário era de 53% contra 38%, oscilações dentro da margem de erro. Nunes herdaria a maioria dos votos de Marçal: 65%. Além disso, ele também tem 42% dos eleitores de Tabata Amaral (PSB) (44% iriam para Boulos) e 50% dos votantes de José Luiz Datena (PSDB) (36% iriam para Boulos) nesse cenário.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Marçal também perderia para Nunes por 60% a 25% - na semana passada, eram 59% a 27%, também dentro da margem de erro. A migração de votos de eleitores de outros candidatos é ainda mais forte: 66% dos eleitores de Boulos votariam em Nunes, assim como 68% dos de Tabata e 73% dos de Datena.

Entre Marçal e Boulos em segundo turno, Boulos leva vantagem. Ele tem 50% das intenções de votos, contra 36%. Na pesquisa anterior, os números eram 47% e 38%. O candidato do PSOL ainda herdaria 66% dos votos de Tabata, 59% de Datena e 38% de Nunes (41% dos eleitores do prefeito votariam em Marçal).

O levantamento, encomendado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo, foi realizado entre os dias 17 e 19 de setembro. Foram entrevistadas presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na capital paulista.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo SP-03842/2024.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.