Divulgação/Ricardo Pizzutto/Band Candidatos à Prefeitura de São Paulo





Nos próximos dias, as pesquisas eleitorais devem captar os efeitos nas ruas da polêmica envolvendo José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) . Durante o debate promovido pela TV Cultura no último domingo (15), Datena agrediu Marçal com uma cadeirada , e agora as consequências desse episódio podem influenciar diretamente o cenário eleitoral para a Prefeitura de São Paulo.

Pelo menos três institutos estão realizando pesquisas nesta semana — Quaest, Datafolha e Paraná Pesquisas — e seus levantamentos irão medir o impacto da agressão nas campanhas. Antes do episódio, as pesquisas já apontavam um crescimento do prefeito Ricardo Nunes (MDB) , candidato à reeleição, após o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Nunes vinha consolidando sua posição, especialmente após uma queda de Datena.

Porém, o cenário segue disputado entre Nunes e Guilherme Boulos (PSOL) , com ambos empatados tecnicamente na liderança, segundo os levantamentos do Datafolha e do Paraná Pesquisas. Marçal mantinha-se em terceiro lugar, mas na pesquisa Quaest, o influenciador aparece em uma disputa acirrada, tecnicamente empatado com Nunes, enquanto Boulos segue um pouco atrás.

Datena, que aparece em quarto lugar, afirmou diversas vezes que não se arrepende do ato violento. As próximas pesquisas poderão revelar se essa postura, vista de maneira positiva por alguns, será suficiente para impulsioná-lo nas intenções de voto, especialmente entre o eleitorado da periferia, onde concorre diretamente com Nunes.

Já Marçal, que foi levado ao hospital após o incidente e passou a noite em observação, poderá enfrentar outro desafio nas pesquisas. Seus oponentes o acusam de tentar se vitimizar politicamente, aproveitando a situação para ganhar simpatia. No entanto, o boletim médico informou que ele sofreu “traumatismo no tórax à direita e no punho direito”, mas não apresentou complicações graves.

A pesquisa da Quaest, que começou no domingo e será finalizada nesta terça-feira (17), ocorrerá em paralelo ao novo debate entre os candidatos, promovido pela RedeTV! e pelo UOL, onde Marçal e Datena voltarão a se encontrar . O Datafolha irá realizar suas entrevistas entre terça e quinta-feira, com resultados previstos para a quinta (19), enquanto o Paraná Pesquisas iniciou o levantamento na segunda-feira (16), finalizando também na quinta-feira.

Resta saber como a agressão e seus desdobramentos irão moldar as campanhas nas ruas e na percepção pública, e se Datena conseguirá reverter sua queda nas pesquisas ou se Marçal irá transformar o episódio em tração política.