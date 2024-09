Reprodução/Instagram Datena no programa 'Brasil Urgente', da Band





O futuro de José Luiz Datena (PSDB) no canal Band está em risco. No último domingo (16), o tucano acabou agredindo o influenciador Pablo Marçal (PRTB) em um debate eleitoral promovido pela TV Cultura para a Prefeitura de São Paulo.

Com isso, a emissora do Morumbi, que noticiou o episódio de agressão, teme um retorno imediato do apresentador após as eleições, visto que a imagem de Datena poderia estar ainda mais ofuscada e negativa após a tentativa na vida política. A informação é do colunista Gabriel Vaquer.

Apesar disso, a Band trata o caso em máximo sigilo, sem tomar qualquer atitude de maneira precipitada e aguardando o andamento dos próximos episódios da corrida eleitoral em São Paulo.

O jornalista, inclusive, tem vínculo com a Band até o fim deste ano, mas acabou tirando uma licença sem remuneração para realizar a campanha política.

A cadeirada

José Luiz Datena , candidato à prefeito de São Paulo pelo PSDB , participou de uma confusão ao atacar e agredir com uma cadeira Pablo Marçal , candidato do PRTB .

A briga começou quando Marçal relembrou uma acusação de assédio sexual que envolvia Datena. O apresentador, visivelmente abalado, reagiu dizendo que as acusações afetaram diretamente sua família e que sua sogra havia sofrido três AVCs, resultando em seu falecimento. A lembrança desse episódio, segundo o tucano, foi o estopim para que ele atacasse o adversário com uma cadeirada.