O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), iniciou o debate desta terça-feira (17), promovido pelo portal UOL e pela RedeTV!, lembrando da agressão sofrida no último encontro entre os candidatos, quando levou uma "cadeirada" do adversário José Luiz Datena (PSDB).

"Eu ratifico, o Datena não é homem. Ele é um agressor, e as cadeiras aqui foram parafusadas no chão pelo comportamento análogo a um orangotango, numa tentativa de homicídio contra mim", disse.



Pouco antes, Datena havia dito "não estar feliz" com o ocorrido.

"Não estou nem um pouco feliz com o que aconteceu no último debate, claro que não. Mas, desde criança, o meu pai me ensinou que eu teria que honrar a mim mesmo e à minha família até a morte. E eu estou disposto a fazer isso, mas estou disposto a conversar", declarou o candidato do PSDB.

Após ser chamado de "orangotango", Datena teve um direito de resposta concedido, e chamou Marçal de "ladrão de velhinho".

"Você vai responder na Justiça as injúrias contra mim. Você pode ter certeza, porque eu não bato em covarde duas vezes. Covarde apanha uma vez só. Eu não vou fazer isso. Me arrependo, mas muitos juristas já falam em legítima defesa da honra", rebateu.

Após ser perguntado sobre a agressão pela candidata Maria Helena (NOVO), Datena voltou a defender o ponto de que se trata de uma "defesa à honra pessoal".

Marçal, que apareceu no debate com a mão enfaixada, voltou a atacar Ricardo Nunes (MDB) e iniciou-se um bate-boca. Neste momento, a jornalista Amanda Klein advertiu os dois.

O debate

A RedeTV!, em parceria com o UOL, promove um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro é mediado pela jornalista Amanda Klein na nesta terça-feira, 17 de setembro. O encontro começou às 10h20, na sede da emissora, na Grande São Paulo.

Os seis candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto estão presentes. São eles: Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz Datena, do PSDB, Marina Helena, do Novo, Pablo Marçal, do PRTB, Ricardo Nunes, do MDB, e Tabata Amaral, do PSB.

O debate RedeTV!/UOL tem cinco blocos. Dois com confronto direto entre os candidatos. Em outros dois blocos, jornalistas da RedeTV! e do UOL farão perguntas aos candidatos. No último bloco, considerações finais.

