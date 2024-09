Wilson Dias/Agência Brasil Marconi Perillo é o presidente do PSDB

Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB, anunciou nesta segunda-feira (16) que José Luiz Datena continuará como candidato à Prefeitura de São Paulo pelo partido. A declaração foi feita à CNN pouco depois de Datena ter sido expulso do debate da TV Cultura por agredir o candidato Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira.

Perillo destacou: "Datena é e continuará a ser o candidato do partido".

O episódio de violência ocorreu após uma troca intensa de ofensas entre Datena e Marçal. O debate foi iniciado com Marçal mencionar uma acusação de assédio sexual contra Datena, provocando uma série de ataques verbais.

Datena reagiu chamando Marçal de "bandidinho" e disse que a acusação havia causado grande sofrimento para ele e sua família. Em resposta, Marçal questionou quando Datena interromperia sua candidatura e o chamou de "arregão".



A situação escalou rapidamente, levando Datena a agredir Marçal com uma cadeira, o que resultou na expulsão do apresentador do debate.

Após o incidente, a assessoria de Marçal informou que o candidato foi levado de emergência para o Hospital Sírio-Libanês devido a uma possível fratura na região torácica e dificuldades respiratórias. O hospital ainda não divulgou um boletim médico oficial.

Enquanto isso, Datena reafirmou sua determinação em seguir com a candidatura até o final. O apresentador declarou que não se arrepende do ocorrido e criticou Marçal, chamando-o de "covarde". Datena acrescentou: “Pretendo me manter candidato até o fim. Depende do partido. Depende de todo mundo. Pretendo continuar candidato. Tô errado? Tô. Mas fazer o quê, já foi.”