Metade dos eleitores de São Paulo (50%) considera que sua escolha para prefeito neste ano é motivada pela falta de uma opção melhor, aponta uma nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (13). Apenas 49% afirmam estar satisfeitos com o candidato que escolheram e o consideram ideal, conforme o levantamento publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Os dados mostram que a maior insatisfação com a escolha do "menos pior" é observada entre os eleitores de Ricardo Nunes (MDB), com 58%, Tabata Amaral (PSB), com 57%, e José Luiz Datena (PSDB), com 53%. Em contraste, os eleitores de Guilherme Boulos (PSOL) são os mais satisfeitos, com 61% considerando-o o candidato ideal. Os apoiadores de Pablo Marçal (PRTB) também mostram maior satisfação, com 51%.

Entre os eleitores de Boulos e Marçal, a convicção na escolha é mais alta, com 74% e 70% respectivamente, enquanto a média geral de certeza na escolha é de 60%. Os números permanecem estáveis em relação à pesquisa da semana passada.

Eleitores de Tabata Amaral e Datena são os que demonstram menor convicção, com 41% e 37% respectivamente, considerando um empate técnico devido à margem de erro de três pontos percentuais.

Intenção de voto para a prefeitura de São Paulo

O Datafolha também divulgou os números mais recentes sobre a intenção de voto para a prefeitura de São Paulo e o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), aparece à frente, porém empatado tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL). Pablo Marçal (PRTB) registrou uma queda nas intenções de voto, saindo do empate triplo.

Atualmente, Nunes tem 27% das intenções de voto, um aumento em relação aos 22% da pesquisa anterior. Boulos obteve 25%, subindo de 23%. Marçal viu uma diminuição, com 19% das intenções de voto, caindo de 22%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Os números indicam que Nunes e Boulos estão se destacando em relação a Marçal, cujas intenções de voto parecem ter estagnado, possivelmente influenciadas pela propaganda eleitoral na TV.

A pesquisa Quaest, encomendada pela TV Globo e divulgada na quarta-feira (11), mostra tendências semelhantes.

Veja os números detalhados:

Ricardo Nunes (MDB): 27% (anteriormente 22%)

Guilherme Boulos (PSOL): 25% (anteriormente 23%)

Pablo Marçal (PRTB): 19% (anteriormente 22%)

Tabata Amaral (PSB): 8% (anteriormente 9%)

José Luiz Datena (PSDB): 6% (anteriormente 7%)

Marina Helena (Novo): 3% (estável)

Bebeto Haddad (DC): 1% (estável)

Ricardo Senese (UP): 1% (estável)

João Pimenta (PCO): 0% (estável)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (estável)

Em branco/nulo/nenhum: 7% (anteriormente 8%)

Não sabe: 4% (estável)

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 12 de setembro e entrevistou 1.204 eleitores na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é SP-07978/2024.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, os números são os seguintes:

Guilherme Boulos (PSOL): 20% (anteriormente 19%)

Pablo Marçal (PRTB): 14% (anteriormente 15%)

Ricardo Nunes (MDB): 14% (anteriormente 10%)

Tabata Amaral (PSB): 4% (estável)

Atual prefeito: 3% (anteriormente 2%)

José Luiz Datena (PSDB): 1% (estável)

Marina Helena (Novo): 0% (anteriormente 1%)

Candidato do PT: 1% (estável)

Outras respostas: 4% (anteriormente 2%)

Não vota, não vai votar, vai justificar: 0%

