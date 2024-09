Reprodução "Menina com Balão"

Nesta sexta-feira (13), a polícia de Londres anunciou que indiciou dois homens pelo roubo do renomado quadro "Menina com Balão", de Banksy, de uma galeria na zona oeste da cidade. O roubo ocorreu no domingo passado, conforme comunicado oficial da polícia.

A obra, que foi a única peça roubada do local, foi recuperada e será devolvida à galeria. Os indivíduos identificados são Larry Fraser, de 47 anos, e James Love, de 53 anos. Ambos foram detidos e acusados de "roubo em um edifício não residencial".

Eles compareceram a um tribunal no sul de Londres na quinta-feira (12) e foram liberados sob fiança. A próxima audiência está marcada para 9 de outubro.





