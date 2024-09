GOES 16 - CIRA/RAMMB Imagem de satélite mostra focos de fogo e grandes plumas de fumaça no interior de SP em 11/9/24

Na tarde desta quarta-feira (11), a zona oeste da cidade de São Paulo, na divisa com Osasco, foi surpreendida por uma " chuva" de fuligem . O fenômeno, observando por uma meteorologista da Climatempo, consistiu na queda de pequenos flocos de fuligem. Segundo o relato, crianças que brincavam na rua tentaram pegar os floquinhos escuros que caíam do céu.

Queda de fuligem é o nome correto, floquinhos fuligem, já que chuva é água líquida.

A presença de fuligem é mais frequente no interior paulista, onde a quantidade de focos de incêndio e fumaça é muito maior do que na Grande São Paulo. Imagens de satélites meteorológicos mostram densas plumas de fumaça originadas de grandes aglomerados de focos de fogo.

O calor intenso e os grandes focos de incêndio no interior de São Paulo têm gerado condições para a formação de um enorme redemoinho de fumaça na região de Mococa. Este fenômeno foi observado em uma propriedade dedicada à produção de queijo. O fogo consumiu todo o pasto onde os animais estavam, que foram retirados minutos antes do incêndio. (Imagens de Jacintho Taliberti Neto)

Mais fumaça no fim de semana

A quantidade de fumaça sobre o estado de São Paulo poderá aumentar no fim de semana devido ao deslocamento de uma frente fria. Ventos moderados a fortes são esperados para sexta-feira (12) e especialmente para sábado (14) com uma direção que favorece o transporte de mais fumaça sobre o estado.

Além do aumento da fumaça, o fim de semana pode trazer outros fenômenos, como redemoinhos de fumaça e poeira, e levantamento de cortina de poeira, tudo em função do aumento da velocidade dos ventos.

Chuva

A frente fria deve passar sobre São Paulo entre domingo (15) e segunda-feira (16), com potencial para provocar chuva no litoral, na Grande São Paulo e em várias áreas do interior. Semelhante à passagem de outra frente fria no final de agosto, a chuva não deve ser generalizada no interior e não persistirá por muitas horas, mas pode ser forte em alguns locais, ajudando a reduzir os focos de incêndio e a fumaça.



A população do litoral paulista deve ficar atenta aos alertas meteorológicos emitidos pela Marinha e pela Defesa Civil. Há potencial para chuva forte e volumosa no domingo e na segunda-feira, o que pode causar alguns transtornos. Além disso, os ventos estarão fortes, e o mar ficará agitado.



A passagem desta frente fria sobre o estado de São Paulo trará ventos e chuva que aliviarão o calor, aumentarão a umidade no ar, reduzirão a poeira e a fumaça, e trarão o azul do céu de volta. No entanto, os benefícios serão temporários. O calor, a fumaça e o ar seco devem retornar antes do final da próxima semana, e o inverno terminará de forma quente.

A primavera começará oficialmente às 9h44 do dia 22 de setembro, no horário de Brasília.

