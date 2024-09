Reprodução/Metsul Céu em São Paulo em 18 de agosto de 2019 com fumaça da Amazônia que se combinou com frente fria para trazer chuva preta com precipitação de soot na capital paulista

Moradores do Sul do Rio Grande do Sul registraram o fenômeno atmosférico raro da "chuva preta" nesta terça-feira (10). Cidades como Arroio Grande, São Lourenço do Sul e São José do Norte estão entre as atingidas.

A chuva escura acontece devido à mistura da fuligem da fumaça das queimadas com a água, segundo o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Ao g1, a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, disse que o fenômeno também foi registrado em cidades do norte do Uruguai, na fronteira com o estado gaúcho. “A ‘chuva preta’ é o resultado da chuva normal, que está caindo das nuvens, mas que está passando por uma atmosfera muito carregada de fumaça”, explica.

Como outras partes do estado têm previsão de chuva para esta semana, é provável que a "chuva preta" se repita em outras regiões.

“Durante esta quarta (11), quinta (12) e sexta-feira (13), com o deslocamento desta frente fria no Sul, nós vamos ter chuva. E com toda essa fumaça que está no Sul do Brasil, sim, nós poderemos ter a ocorrência de ‘chuva preta’ em vários locais dos três estados do Sul, inclusive em Porto Alegre, que está com muita fumaça”, afirma a meteorologista.

Brasil concentra 76% dos incêndios na América do Sul

Desde segunda-feira (9), o Brasil registrou 5.132 focos de incêndio, concentrando 75.9% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul, informa o Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O aumento no número de focos se deu no bioma Cerrado, que superou a Amazônia nas frentes de fogo e registrou 2.489 focos na segunda e na terça.

