Montagem iG / Imagens: Governo do Estado de São Paulo / Pablo Valadares/Câmara dos Deputados / Reprodução: TV Brasil Central Marçal, Boulos e Nunes dão nomes mais prováveis de ir para segundo turno de eleições, mostram pesquisas





Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (11) revela novas projeções para um provável segundo turno das eleições para a prefeitura de São Paulo em 2024. O levantamento aponta o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) como vencedor contra os oponentes Guilherme Boulos (PSOL) e de Pablo Marçal (PRTB). No primeiro turno, os três aparecem em empate técnico.

Em qualquer cenário que concorresse com Boulos ou Marçal, Nunes sairia vitorioso. Porém, entre Marçal e Boulos, há um empate técnico.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-09089/2024 e encomendada pela TV Globo. Foram entrevistados 1,2 mil eleitores acima de 16 anos entre os dias 8 e 10 de setembro.

Nunes converte votos

Em cenários de segundo turno no qual o candidato primordial do eleitor não estivesse, Nunes levaria vantagem. Ele é quem mais arrecada votos de outros candidatos.

Entre Nunes e Marçal, por exemplo, a migração de votos seria: 62% dos eleitores de Boulos votam em Nunes e 7% em Marçal; dos votos de Datena, 52% iriam para Nunes e 18% para Marçal.

Os votos de primeiro turno de Boulos se completam em 28% que votariam nulo/branco e 3% que estão indecisos; dentre os de Datena, 19% votariam nulo/branco e 11% estão indecisos.

Entre Nunes e Boulos, o prefeito também leva vantagem na migração. De quem votaria em Marçal no primeiro turno, 65% escolheriam Nunes e 11% Boulos. Dos eleitores de Datena, 40% escolheriam Nunes e 30% Boulos.





Os votos de primeiro turno de Marçal se completam com 20% que votariam nulo/branco e 4% que estão indecisos; dentre os de Datena, 19% votariam nulo/branco e 11% estão indecisos.

Confira os cenários possíveis para segundo turno

Pesquisa Quaest mostra mudanças em relação ao último levantamento, divulgado em 28 de agosto.

Nunes x Marçal

Ricardo Nunes (MDB): 50% (eram 47%)

Pablo Marçal (PRTB): 30% (eram 26%)

Nulos e brancos: 15% (eram 21%)

Indecisos: 5% (eram 6%)

Nunes x Boulos

Ricardo Nunes (MDB): 48% (eram 46%)

Guilherme Boulos (PSOL): 33% (eram 33%)

Nulos e brancos: 13% (eram 17%)

Indecisos: 6% (eram 4%)

Boulos x Marçal

Guilherme Boulos (PSOL): 40% (eram 38%)

Pablo Marçal (PRTB): 39% (eram 38%)

Nulos e brancos: 16% (eram 19%)

Indecisos: 5% (eram 5%)

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.