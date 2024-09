Reprodução Animais mortos começaram a aparecer no sábado (7)





A Secretaria estadual do Meio Ambiente de São Paulo fez uma vistoria nesta quarta-feira (11) na Represa Billings para investigar a causa da morte de centenas de peixes. Segundo informações, existem relatos de animais mortos na região desde o último sábado (7).

Um grande volume de peixes mortos começou a aparecer nas margens da Represa Billings , no Parque Municipal Estoril , em São Bernardo do Campo , município da Grande São Paulo, desde o dia 7 de setembro.

No início da semana, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) informou que colheu amostras de água e tecido animal para avaliar se há alguma relação com a poluição que atinge a região metropolitana da Capital.

Abastecimento de água

Segundo a Sabesp, companhia de abastecimento paulista, a qualidade da água na captação do Rio Grande — braço separado do corpo da Represa Billings —, permanece inalterada, garantindo a potabilidade da água fornecida.

De acordo com a Prefeitura de São Bernardo, a Guarda Civil Ambiental foi acionada no domingo (8) para verificar a ocorrência, data em que as atividades aquáticas no local foram suspensas e que as autoridades competentes foram acionadas para investigar as causas do problema.





Vale lembrar que, com o agravamento das queimadas por todo o Brasil, São Paulo atingiu marca de cidade mais poluída do mundo na segunda-feira (9).

A prefeitura aguarda resultado de perícia realizada pela Cetesb para permitir a retomada das atividades aquáticas no local.

