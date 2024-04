Rovena Rosa/Agência Brasil - 16/10/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (11) revela que 41% dos eleitores paulistas classificam o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) como "positivo", enquanto 35% o veem como "regular" e 16% como "negativo". Houve 8% de entrevistados que não souberam ou não quiseram responder.

Os pesquisadores também perguntaram sobre a aprovação da gestão do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL). Nesse quesito, 62% dos eleitores paulistas afirmaram aprovar o governo Tarcísio, enquanto 29% disseram desaprovar, com outros 9% que não responderam.

Os resultados indicam uma avaliação mais positiva do governador em comparação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Paulo. Enquanto 62% aprovam o governo de Tarcísio, 50% dos eleitores paulistas endossam o governo do presidente. A taxa de desaprovação para Lula é de 48% entre os paulistas, 19 pontos percentuais acima da registrada para o governador.

Tarcísio é visto como um possível adversário de Lula na corrida presidencial de 2026. Ele é aliado próximo de Bolsonaro, que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e enfrenta processos na esfera criminal.

Apesar da diferença nos números de aprovação entre Tarcísio e Lula em São Paulo, os dados estaduais pouco se diferem do cenário nacional. A pesquisa Genial/Quaest de março mostrou que o governo Lula é aprovado por 51% e desaprovado por 46%, resultados semelhantes aos registrados em São Paulo, considerando as margens de erro.

A maioria dos paulistas (65%) acredita que São Paulo está melhor que os outros estados. Em relação ao próprio território, 36% consideram que o estado está "melhorando", 38% que "está igual" e 23% que "está piorando" sob o governo Tarcísio.

A área da infraestrutura e mobilidade é a mais bem avaliada do governo, com 49% de avaliações positivas. Já as áreas mais mal avaliadas são saúde (32% de avaliações negativas) e segurança pública (31%). A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas presenciais com 1.656 eleitores de 84 municípios do estado, entre 4 e 7 de abril, com uma margem de erro de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%.

