Reprodução/X SP: Passageiros tiveram de descer do trem e caminhar na via

A circulação de trens na Linha 11-Coral da CPTM está parcialmente interrompida na manhã desta sexta-feira (22), após falhas de energia. Passageiros de ao menos um dos trens precisaram descer do veículo e caminhar sobre os trilhos até a próxima estação.

A CPTM informou ao Portal iG que a linha está funcionando de forma intercalada com um trem rumo à estação Brás e outro à estação Luz. A companhia afirma que por volta das 7 horas "um ato de vandalismo com um objeto jogado na rede aérea de energia causou um curto circuito e rompeu um cabo".

As transferências para o Metrô nas Estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera estão liberadas. O serviço Expresso Aeroporto seguia suspenso e técnicos trabalhavam no local até o fechamento desta reportagem. Em nota, a companhia pede desculpas aos passageiros.

Veja os vídeos:

Sexta-feiras, 7h da manhã e já sendo humilhado pela CPTM. Grande dia 🤙🏼 @DiariodaCPTM pic.twitter.com/MJ692lesAj — tutu (@mdsantunes) March 22, 2024

Pessoal tendo que descer do trem e caminhar pela linha da CPTM em direção à estação Brás. Agora. pic.twitter.com/qs8fskMEC1 — Personanongrata 🇵🇸 (@oakcristiane) March 22, 2024

A CPTM comunicou ainda que registra muitas ocorrências nos 196km das vias devido a atos de vandalismo ou furto de cabos e outros equipamentos fundamentais.

Medidas como a aquisição de 160 câmeras corporais para os agentes de segurança, parceria com a Polícia Militar para atuação da Dejem em trens e estações e a inauguração da Central de Monitoramento da Segurança Patrimonial têm sido adotadas pela empresa para coibir os crimes.

