Reprodução Policial militar e sua filha morrem após troca de tiros





Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, os responsáveis pela morte do policial militar e sua filha no último sábado (24), em frente a uma farmácia na zona norte da capital, eram especialistas em roubo a farmácias.

As investigações conduzidas pela polícia dizem que os crimes cometidos pelo grupo tinham ajuda de uma comparsa. Segundo a SSP, a apuração de todo o caso está sendo feita pelo DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa). A Delegacia diz que está procurando outros dois suspeitos do crime além da comparsa.

Douglas Henrique de Jesus, um dos suspeitos do crime, se entregou ontem (27) em uma delegacia na Vila Guilherme. Foi constatado que ele já tinha um mandado de prisão temporária em aberto por latrocínio (roubo seguido de morte).





Relembre o caso



O policial não usava o seu uniforme no momento do crime. O cabo Anderson de Oliveira Valentim estava no banco da frente e sua filha, Alycia Perroni Valentim, no banco traseiro no estacionamento em frente a uma farmácia na Vila Medeiros. No momento do crime, a esposa do cabo estava dentro do estabelecimento realizando uma compra.



Três homens se aproximam do local. De dentro do veículo, o policial aponta a arma para os suspeitos, quando dois deles fazem um gesto com as mãos, enquanto o outro tenta abrir a porta da farmácia, mas sem sucesso. Ele se vira para seguir os outros dois que já saíam do local.

O policial sai do carro com a arma em punho e começa a troca de tiros, mas acaba sendo alvejado junto com sua filha pelo homem que tentou abrir a porta da farmácia. Os três conseguiram sair do local.

Apesar de terem recebido atendimento médico, o PM e a filha morreram no estacionamento. O trio fugiu e o carro utilizado por eles junto de seus pertences foi localizado em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. O caso foi registrado pelo 73° Distrito Policial, no Jaçanã.